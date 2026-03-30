Legacy of Kain: Defiance 11.11.2003
Legacy of Kain: Defiance Remastered получила хвалебный трейлер

monk70 monk70

Legacy of Kain: Defiance Remastered получила свой собственный трейлер, посвящённый отзывам критиков, которые, судя по всему, с большим энтузиазмом приветствовали обновлённую версию классической игры Crystal Dynamics.

Критики высоко оценили игру, назвав её «страстной данью уважения серии», «одной из самых любимых классических игр всех времён», но прежде всего, они очень положительно отзывались об улучшениях, внесённых разработчиками в этот ремастер.

Общее мнение таково, что Legacy of Kain: Defiance Remastered представляет собой чрезвычайно качественный и захватывающий продукт, наполненный контентом, который поклонники саги не должны пропустить, и способный оправдать ожидания.

Хотелось бы увидеть ремастер Blood Omen. На первой соньке очень любил в неë играть // Николай Пушкарёв

Гамер132

Дайте уже ремейки blood omen. Без слез ни одну не запустить на современных