Legacy of Kain: Defiance Remastered получила хвалебный трейлер

Legacy of Kain: Defiance Remastered получила свой собственный трейлер, посвящённый отзывам критиков, которые, судя по всему, с большим энтузиазмом приветствовали обновлённую версию классической игры Crystal Dynamics.

Критики высоко оценили игру, назвав её «страстной данью уважения серии», «одной из самых любимых классических игр всех времён», но прежде всего, они очень положительно отзывались об улучшениях, внесённых разработчиками в этот ремастер.

Общее мнение таково, что Legacy of Kain: Defiance Remastered представляет собой чрезвычайно качественный и захватывающий продукт, наполненный контентом, который поклонники саги не должны пропустить, и способный оправдать ожидания.