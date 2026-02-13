Legacy of Kain: Defiance возвращается с новым ремастером

Пришло время снова вернуться в Носгот, поскольку сегодняшняя презентация State of Play анонсировала ремастер Legacy of Kain: Defiance. Выпущенная в 2003 году, Defiance стала третьей главой саги о похитителях душ. Главная изюминка заключалась в том, что Разиэль и Каин были играбельными персонажами, позволяя игрокам примерить на себя роль лорда-вампира и его бывшего лейтенанта.

Официальный релиз Legacy of Kain: Defiance Remastered состоится 3 марта на PS5 и PS4, а предварительные заказы открываются сегодня. Разработкой ремастера занимается Crystal Dynamics.

Ремастер включает в себя обновлённую HD-графику, новую камеру от третьего лица и карты уровней с навигацией, а также бонусные функции, такие как скины персонажей и потерянные уровни, а также фоторежим. Цифровая делюкс-версия включает в себя цифровые комиксы и играбельную демоверсию Dark Prophecy, не выпущенного продолжения Defiance.