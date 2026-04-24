Ремастер Legacy of Kain: Defiance получил контентное обновление с элементами Tomb Raider

Разработчики Legacy of Kain: Defiance Remastered представили обновление, добавляющее в игру меч Экскалибур из Tomb Raider: Legend в качестве бонусного оружия для Каина. По словам руководителя проекта Райны Одрон, данный контент является отсылкой к аналогичной коллаборации в Tomb Raider: Legend, где игроки могли использовать меч Soul Reaver.

Сюжет ремастера Legacy of Kain: Defiance погружает в мрачную атмосферу Носгота. Управляя Каином и Разиэлем, игроки исследуют готические локации и сражаются, пытаясь разорвать путы судьбы. Геймплей сочетает в себе динамичные битвы и решение головоломок, делая упор на использование сверхъестественных способностей и мощного оружия.

В свою очередь, Tomb Raider: Legend посвящена глобальному путешествию Лары Крофт. В поисках древнего артефакта, хранящего тайны её семьи, героиня преодолевает ловушки и разгадывает секреты заброшенных гробниц, полагаясь на свою ловкость и острый ум.