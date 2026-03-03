Состоялся релиз ремастера игры Legacy of Kain: Defiance Remastered

Состоялся релиз экшен адвенчуры Legacy of Kain: Defiance Remastered от Crystal Dynamics и PlayEveryWare на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X and Series S, а также на Nintendo Switch 1 и 2. Игра получила полный перевод на русский язык.

Возвращайтесь в Носгот и управляйте вампиром Каином и его бывшим соратником Разиэлем — могучими существами, связанными конфликтом между свободой воли и неизбежной судьбой. Вооружайтесь легендарными клинками, овладевайте потусторонними силами и пробивайте себе путь через полный врагов, загадок и давно забытых тайн готический мир, где за победу всегда приходится платить. Погружайтесь во вселенную темного фэнтези, воссозданную для нового поколения.

Legacy of Kain: Defiance Remastered включает улучшенную графику в высоком разрешении, доработанное управление и обновленную камеру, и переключаться между классическим и современным режимом можно в любой момент. В игру также добавлен фоторежим, дополнительные образы для персонажей, полная энциклопедия мира и невыпущенные материалы из оригинальной игры.