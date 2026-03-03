Состоялся релиз ремастера игры Legacy of Kain: Defiance Remastered

Состоялся релиз экшен адвенчуры Legacy of Kain: Defiance Remastered от Crystal Dynamics и PlayEveryWare на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X and Series S, а также на Nintendo Switch 1 и 2. Игра получила полный перевод на русский язык.
Возвращайтесь в Носгот и управляйте вампиром Каином и его бывшим соратником Разиэлем — могучими существами, связанными конфликтом между свободой воли и неизбежной судьбой. Вооружайтесь легендарными клинками, овладевайте потусторонними силами и пробивайте себе путь через полный врагов, загадок и давно забытых тайн готический мир, где за победу всегда приходится платить. Погружайтесь во вселенную темного фэнтези, воссозданную для нового поколения.
Legacy of Kain: Defiance Remastered включает улучшенную графику в высоком разрешении, доработанное управление и обновленную камеру, и переключаться между классическим и современным режимом можно в любой момент. В игру также добавлен фоторежим, дополнительные образы для персонажей, полная энциклопедия мира и невыпущенные материалы из оригинальной игры.
Словами сложно описать всю прелесть всей серии. Рекомендую всем отвечаю. Особенно если вы устали от стандартных сюжетов где просто очередной "избранный" как обычно побеждает очередное великое зло.
Здесь более глубокая, тёмная философия и наивысшего уровня качества персонажи, диалоги и сюжет в целом . Иногда даже озвучиваются мысли гг что чаще всего встречается в книгах.
Полностью поддерживаю)
Сородичи каиниты, общий сбор! Vae victis! ))