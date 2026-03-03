ЧАТ ИГРЫ
Legacy of Kain: Defiance 11.11.2003
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
8.9 302 оценки

Студия GamesVoice озвучила Legacy of Kain: Defiance Remastered по заказу Crystal Dynamics

AceTheKing AceTheKing

Сегодня состоялся релиз ремастера Legacy of Kain: Defiance. Студия GamesVoice сообщила о том, что она выпустила русскую озвучку для игры, но в отличии от большинства других случаев, в этот раз всё было официально.

Работа велась по прямому заказу компании Crystal Dynamics, поэтому интеграция получилась максимально удобной. Пользователям не потребуется ничего скачивать и устанавливать дополнительно - русская речь доступна в ремастере по умолчанию.

Обновленная версия игры уже доступна в магазинах Steam, GOG и Epic Games Store, а так же игра вышла на консолях Xbox, PlayStation и Nintendo Switch.

CRAZY rock GAME

Шикарная новость, сейчас как раз скачиваю 😁

GraF68ru

И именно по этой причине не продает игру в рф, логично.

Abarmot90

Продажная контора

Пользователь ВКонтакте

Владельцам оригинала, походу опять ничего. // Дмитрий Шибанов

Каприз888

В Стим недоступна.

opexdisturbed

Я уже подумал, что надо вам задонатить, чтобы плашка RU появилась)