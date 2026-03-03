Студия GamesVoice озвучила Legacy of Kain: Defiance Remastered по заказу Crystal Dynamics

Сегодня состоялся релиз ремастера Legacy of Kain: Defiance. Студия GamesVoice сообщила о том, что она выпустила русскую озвучку для игры, но в отличии от большинства других случаев, в этот раз всё было официально.



Работа велась по прямому заказу компании Crystal Dynamics, поэтому интеграция получилась максимально удобной. Пользователям не потребуется ничего скачивать и устанавливать дополнительно - русская речь доступна в ремастере по умолчанию.



Обновленная версия игры уже доступна в магазинах Steam, GOG и Epic Games Store, а так же игра вышла на консолях Xbox, PlayStation и Nintendo Switch.