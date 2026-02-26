В Legacy of Kain: Defiance Remastered появится отменённая шестая часть серии - The Dark Prophecy

Официальный блог PlayStation подтвердил детали грядущего релиза Legacy of Kain: Defiance Remastered, который запланирован на 3 марта 2026 года для на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.

Самым громким анонсом стало включение в состав обновлённого издания играбельной демо-версии «The Dark Prophecy». Это шестая часть серии, которая разрабатывалась как прямое продолжение Defiance, но была отменена много лет назад. Теперь фанаты смогут впервые официально опробовать этот «потерянный» проект.

Восстановленный контент и улучшения: