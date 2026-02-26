В Legacy of Kain: Defiance Remastered появится отменённая шестая часть серии - The Dark Prophecy

Официальный блог PlayStation подтвердил детали грядущего релиза Legacy of Kain: Defiance Remastered, который запланирован на 3 марта 2026 года для на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.
Самым громким анонсом стало включение в состав обновлённого издания играбельной демо-версии «The Dark Prophecy». Это шестая часть серии, которая разрабатывалась как прямое продолжение Defiance, но была отменена много лет назад. Теперь фанаты смогут впервые официально опробовать этот «потерянный» проект.
Восстановленный контент и улучшения:
- «Потерянные уровни»: В игру вернули локации и контент, которые были вырезаны из оригинальной версии 2003 года из-за производственных ограничений.
- Графические режимы: Новая HD-графика с улучшенным освещением и тенями. Игроки смогут в любой момент переключаться между обновлённой и оригинальной визуализацией.
- Камера и управление: Добавлена современная свободная камера от третьего лица (правый стик), хотя классическая фиксированная камера также доступна.
- Бонусы: Фоторежим, новые облики для Каина и Разиэля, а также расширенная энциклопедия лора (Lore Reader).
подсластили
лучшеб dead sun сделали