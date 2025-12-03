ЧАТ ИГРЫ
Legacy of Kain: Soul Reaver 09.09.1999
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.9 272 оценки

Eidos Montreal работала над перезапуском Legacy of Kain до покупки Embracer

monk70 monk70

Несколько резюме бывших сотрудников Eidos Montreal свидетельствуют о том, что разработчик работал над «тёмной фэнтезийной ARPG» и намеревался возродить уже известную вампирскую ИС с акцентом на ближний бой и паркур. Подробности вызвали множество спекуляций в интернете, но источники известного инсайдера Тома Хендерсона подтвердили, что это был перезапуск Legacy of Kain, и что его отмена состоялась несколько лет назад.

Проект, который ранее был известен как P16, поскольку это был шестнадцатый проект, разработка которого началась в Eidos Montreal, был отменён после приобретения студией Embracer.

Игра, описанная как «мягкий перезапуск Legacy of Kain», просуществовала всего около года, прежде чем Embracer прекратила разработку и вернула права на интеллектуальную собственность Crystal Dynamics. Однако пока неизвестно, сделала ли Crystal Dynamics что-либо с правами на интеллектуальную собственность после их возврата.

Источники сообщают, что проект развивался хорошо, и, несмотря на то, что разработка длилась всего около года, уже был готов некоторый базовый геймплей.

P16, к сожалению, лишь один из многих проектов, отменённых Eidos Montreal за последние несколько лет (а их было около 7-8), поскольку студия, по-видимому, была вынуждена перейти на аутсорсинг для таких игр, как Grounded 2 и Fable. Источники сообщают, что ранее разработчикам также предлагали поработать над Overdose Кодзимы, но им отказали, поскольку некоторым из них пришлось бы переехать в Японию.

В настоящее время Eidos Montreal также работает над собственным масштабным внутренним проектом, разработка которого началась примерно в 2019 году и в который вложены сотни миллионов долларов. По словам источников, эти затраты вряд ли окупятся. Однако уже вложено слишком много средств, чтобы отменять проект.

Что это в конечном итоге будет означать для Eidos Montreal, пока неясно, но сокращения, произошедшие в начале этого года, а теперь и последующие серии увольнений могут означать, что будущее студии плачевное.

Комментарии:  7
CRAZY rock GAME

Да и правильно что отменили, лучше продолжение сделать

d3v1z0r

так вроде была же даже слитая часть геймплея отмененной части. вроде бы и интересная, но сильно устаревшая.

Alex40001

фик его но вроде были упоминания об этом гдето на просторах заблокированных соцсетях(но там нужно было между строк читать и как интерес к игре вернуть пытались боты и рекламники)

CRAZY rock GAME

Это только касается перезапуска, основная серия будет продолжена, потому что remastered очень успешный еще был на уровне предзаказов

selfreaver

Да вы зае*али, уже лет 20 жду перезапуск или продолжение, одни только печальные новости

5uperNova

А ремастер Defiance будет?

kotasha

Embracer тот ещё скам столько игр погубило а выпустили столько треша.