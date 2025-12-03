Eidos Montreal работала над перезапуском Legacy of Kain до покупки Embracer

Несколько резюме бывших сотрудников Eidos Montreal свидетельствуют о том, что разработчик работал над «тёмной фэнтезийной ARPG» и намеревался возродить уже известную вампирскую ИС с акцентом на ближний бой и паркур. Подробности вызвали множество спекуляций в интернете, но источники известного инсайдера Тома Хендерсона подтвердили, что это был перезапуск Legacy of Kain, и что его отмена состоялась несколько лет назад.

Проект, который ранее был известен как P16, поскольку это был шестнадцатый проект, разработка которого началась в Eidos Montreal, был отменён после приобретения студией Embracer.

Игра, описанная как «мягкий перезапуск Legacy of Kain», просуществовала всего около года, прежде чем Embracer прекратила разработку и вернула права на интеллектуальную собственность Crystal Dynamics. Однако пока неизвестно, сделала ли Crystal Dynamics что-либо с правами на интеллектуальную собственность после их возврата.

Источники сообщают, что проект развивался хорошо, и, несмотря на то, что разработка длилась всего около года, уже был готов некоторый базовый геймплей.

P16, к сожалению, лишь один из многих проектов, отменённых Eidos Montreal за последние несколько лет (а их было около 7-8), поскольку студия, по-видимому, была вынуждена перейти на аутсорсинг для таких игр, как Grounded 2 и Fable. Источники сообщают, что ранее разработчикам также предлагали поработать над Overdose Кодзимы, но им отказали, поскольку некоторым из них пришлось бы переехать в Японию.

В настоящее время Eidos Montreal также работает над собственным масштабным внутренним проектом, разработка которого началась примерно в 2019 году и в который вложены сотни миллионов долларов. По словам источников, эти затраты вряд ли окупятся. Однако уже вложено слишком много средств, чтобы отменять проект.

Что это в конечном итоге будет означать для Eidos Montreal, пока неясно, но сокращения, произошедшие в начале этого года, а теперь и последующие серии увольнений могут означать, что будущее студии плачевное.