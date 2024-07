Legacy of Kain: Soul Reaver возвращается в новой графической новелле-приквеле

Серия Legacy of Kain, хоть и не получавшая новых игр уже более двух десятилетий, по-прежнему будоражит сердца фанатов. И вот, на горизонте Носгота забрезжил луч надежды: графическая новелла-приквел Legacy of Kain: Soul Reaver - The Dead Shall Rise.

Став первой новой историей по Legacy of Kain с 2003 года (с момента выхода игры Defiance), The Dead Shall Rise повествует о прошлом Разиэля как воина Сарафана и его трансформации в вампира на службе у Каина.

Цель книги - не только приоткрыть завесу тайны над мифологией Legacy of Kain/Soul Reaver, но и представить нового персонажа-вампира, тесно связанного с Разиэлем и Каином.

Crystal Dynamics также предоставила творческое руководство, основанное на неизданных материалах Soul Reaver.

"Я никогда не думал, что стану частью этой франшизы", - говорит Виола. "Работа над проектом напрямую с разработчиками Crystal Dynamics и воссоединение с бывшими коллегами делают его особенным".

Существует вероятность, что это не единственный новый контент Legacy of Kain, который нас ждет в ближайшем будущем. Опрос, проведенный Embracer Group (владелец IP) в 2022 году, показал огромный интерес фанатов к серии, что может означать разработку новых игр.

"Мы услышали вас громко и отчетливо", - говорит Фил Роджерс, генеральный директор 12-й операционной группы Embracer. "И будем держать вас в курсе планов по Legacy of Kain в будущем".