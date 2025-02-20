Aspyr представила хвалебный The Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered с положительными отзывами прессы

Aspyr опубликовал короткий трейлер Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered, полный игрового процесса и цитат прессы. Конечно, он направлен на то, чтобы подчеркнуть отличные оценки, выставленные критиками.

В целом, видео не показывает ничего нового. Конечно, есть Разиэль, главный герой, который сражается и взаимодействует с другими персонажами, но важно большое количество положительных оценок.

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered доступна для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и Nintendo Switch. Версию для ПК можно приобрести в Steam и Epic Games Store.