Aspyr представила хвалебный The Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered с положительными отзывами прессы

Aspyr опубликовал короткий трейлер Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered, полный игрового процесса и цитат прессы. Конечно, он направлен на то, чтобы подчеркнуть отличные оценки, выставленные критиками.
В целом, видео не показывает ничего нового. Конечно, есть Разиэль, главный герой, который сражается и взаимодействует с другими персонажами, но важно большое количество положительных оценок.
Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered доступна для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и Nintendo Switch. Версию для ПК можно приобрести в Steam и Epic Games Store.
Я был рад что вспомнили о серий игр Legacy of Kain и буду надеется что другие игры серии сделают так же хорошо как историю Разиэля . // Алексей Щёлоков
Defiance бы ещё
Весьма халтурный ремастер, думал будет лучше.
Вполне хороший, это же ремастер а не римейк, еще бы три части бы ремастировали, но уже в будущем подтвердили что новую часть будут делать
Главное чтобы Эми Хенниг писала сценарий, а музыку Курт Харланд писал, остальное вторично как бы странно это не звучало. Да и вообще ремейк нужен квадрологии(2й омен не в счет), а потом уже пилить продолжение.
Почему 2й омен многие фанаты не любят? Я просто недавно к серии приобщился, до этого очень давно только 1й Soul Reaver проходил. Знаю только то, что он не особо в основную линейку вписывается, но игра то вполне не плохая.
Blood Omen 2 многие не любят потому что делала другая команда и моделька персонажа другая в отличие от остальных частей, но она очень недооценённая. Вообще чтобы понять всю историю и лор нужно пройти все 5 частей