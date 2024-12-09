Для консолей PS4 и PS5 стартовала предварительная загрузка Legacy of Kain: Soul Reaver 1 и 2 Remastered

В связи с приближающимся выпуском Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered на этой неделе, теперь возможна предварительная загрузка.
Благодаря начавшейся предварительной загрузке любой, кто оформит предзаказ на ремастеры в PlayStation Store, теперь получит возможность загрузить данные, необходимые для «Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered». Это гарантирует, что вы сможете вовремя приступить к работе над завтрашним выпуском. Но сколько места вам нужно зарезервировать для ремастеров?
PS4 :
- 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 𝐒𝐢𝐳𝐞 : 11.725 GB
- 𝐕𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 : 1.00
PS5 :
𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 𝐒𝐢𝐳𝐞 : 7.874 GB
𝐕𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 : 1.000.000
«В оригинальных версиях игр игроки часто бродили по обширным извилистым ландшафтам Носгота, в значительной степени полагаясь на свою память и подсказки окружающей среды для навигации», — говорится в новой карте.
«Внедрение Map and Compass представляет собой продуманное улучшение, которое сочетает в себе современные функции игрового процесса, сохраняя при этом опыт исследования, которым были известны оригинальные игры».
Несколько дней назад разработчики также подтвердили новый контент, который можно ожидать в Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered. В том числе и так называемые потерянные уровни. Здесь мы имеем дело с уровнями, которые в то время не попали в игры.
«Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered» выйдет 10 декабря 2024 года, в частности, для PS5 и PS4.
3.5 рубля, полет нормальный. Могут себе позволить.
Пираты, мой выбор.
Так она и на пс4 выходит, системки теперь выглядят ещё забавней