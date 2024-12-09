Для консолей PS4 и PS5 стартовала предварительная загрузка Legacy of Kain: Soul Reaver 1 и 2 Remastered

В связи с приближающимся выпуском Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered на этой неделе, теперь возможна предварительная загрузка.

Благодаря начавшейся предварительной загрузке любой, кто оформит предзаказ на ремастеры в PlayStation Store, теперь получит возможность загрузить данные, необходимые для «Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered». Это гарантирует, что вы сможете вовремя приступить к работе над завтрашним выпуском. Но сколько места вам нужно зарезервировать для ремастеров?

PS4 :

𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 𝐒𝐢𝐳𝐞 : 11.725 GB

𝐕𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 : 1.00

PS5 :

𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 𝐒𝐢𝐳𝐞 : 7.874 GB

𝐕𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 : 1.000.000

«В оригинальных версиях игр игроки часто бродили по обширным извилистым ландшафтам Носгота, в значительной степени полагаясь на свою память и подсказки окружающей среды для навигации», — говорится в новой карте.

«Внедрение Map and Compass представляет собой продуманное улучшение, которое сочетает в себе современные функции игрового процесса, сохраняя при этом опыт исследования, которым были известны оригинальные игры».

Несколько дней назад разработчики также подтвердили новый контент, который можно ожидать в Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered. В том числе и так называемые потерянные уровни. Здесь мы имеем дело с уровнями, которые в то время не попали в игры.

«Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered» выйдет 10 декабря 2024 года, в частности, для PS5 и PS4.