Геймеры хорошо приняли сборник ремастеров Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 в Steam

Вчера Aspyr и Crystal Dynamics выпустили сборник Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Разработчики обновили два культовых экшена 25-летней давности, и геймеры по достоинству оценили проделанную ими работу.

Большинство покупателей переиздания Soul Reaver в Steam остались очень довольны. Данная серия по-прежнему имеет большое количество поклонников, пишущих «исключительно положительные» отзывы об обновленных Soul Reaver и Soul Reaver 2. На данный момент рейтинг сборника «исключительно положительный» и составляет 95% на основе 676 отзывов. Количество игроков, одновременно находящихся в сети, достигло 4 227 человек.

Однако многие игроки жалуются на серьезные проблемы, так как некоторые игровые локации почему-то становятся слишком темными, а также появляются критические ошибки, не дающие продвигаться вперед. Впрочем, скорее всего, это будет исправлено в ближайших патчах.

Впрочем, многие справедливо считают, что такие игры, как Soul Reaver, вполне достойны полноценного ремейка, а не просто ремастера. Может быть, разработчики все-таки прислушаются к этим пожеланиям и однажды все-таки выпустят современную версию Legacy of Kain.