Геймеры хорошо приняли сборник ремастеров Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 в Steam

Вчера Aspyr и Crystal Dynamics выпустили сборник Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Разработчики обновили два культовых экшена 25-летней давности, и геймеры по достоинству оценили проделанную ими работу.
Большинство покупателей переиздания Soul Reaver в Steam остались очень довольны. Данная серия по-прежнему имеет большое количество поклонников, пишущих «исключительно положительные» отзывы об обновленных Soul Reaver и Soul Reaver 2. На данный момент рейтинг сборника «исключительно положительный» и составляет 95% на основе 676 отзывов. Количество игроков, одновременно находящихся в сети, достигло 4 227 человек.
Однако многие игроки жалуются на серьезные проблемы, так как некоторые игровые локации почему-то становятся слишком темными, а также появляются критические ошибки, не дающие продвигаться вперед. Впрочем, скорее всего, это будет исправлено в ближайших патчах.
Впрочем, многие справедливо считают, что такие игры, как Soul Reaver, вполне достойны полноценного ремейка, а не просто ремастера. Может быть, разработчики все-таки прислушаются к этим пожеланиям и однажды все-таки выпустят современную версию Legacy of Kain.
порадовали фанатов, не часто достают из забытия отличные игры.
4 еа старте примерно в 10к - 40к продажи
я ей рад только потому что в неё играл, но почему не сделать графику как на картинке? она ведь не сильно ушла от той первой, будем честны))) // Иван Сергеевич
надеюсь остальные части тоже апдейтнут.
Вот бы еще кто за mechcommander 2 взялся, обожал эту игру, а сейчас ее запустить практически нереально.
Тут кроме графики вообще походу все по старому осталось.Геймплей буквально с соньки первой.Кому такое нравится не проходите мимо.А так жесть.
Там вырезанные локации вроде добавили
Вырезанные локаций запускаются как тестовые отдельные уровни, а не органично интегрированные в игру
Какие молодцы, что хорошо приняли- сейчас еще десяток- другой ленивых и жадных разрабов, вдохновленных подобным хорошим принятием, тоже запилят свои ремастеры- а почему нет, если можно не напрягаясь, без особых затрат, подтянуть текстурки да пошаманить с освещением и продать олдфагам. А через пару лет выдать ремастер ремастера- чтобы фанаты захлебнулись в ностальгии.
ну если спрос есть, то чего плохого? как раз в этом году проходил серию на эмуле и в таком методе конечно есть минусы. например поддержка широкоформатных экранов через чит патч, что вызывает мерцания объектов в области вне формата 4:3. на эмуле ps2 всё равно нет uhd чёткости картинки при 4к, а пк версии не поддерживают нормальн джойстики
я бы вот ещё не отказался от ремастеров no one lives forever, потому что нормально запустить и поиграть так и не получилось, даже со всеми фанатскими патчами