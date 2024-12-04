Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered будет включать вырезанные уровни из оригиналов

Aspyr подробно описала бонусные функции Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered до её запуска 10 декабря, в которые вошли вырезанные уровни из оригинальных игр, галерея с артами FMV-роликами, музыкальный плеер с саундтреком из двух игр, а также путеводитель по лору.

Путеводитель по лору

Погрузитесь в историю Носгота, где совершенно новые карты украшены поэтическими описаниями мест и событий. Созданные в сотрудничестве с лидерами фэндома Legacy of Kain, ключевыми членами сообщества и художниками Crystal Dynamics, эти карты предлагают комплексный взгляд на знакомые, но ранее разрозненные ландшафты Носгота. Переключайтесь между чистой и испорченной версиями карты, чтобы увидеть трансформацию земли с течением времени и раскрыть секреты, разбросанные по всей карте.

Художественные работы и рендеры

Раздел «Галереи» — это визуальное пиршество, в котором представлена ​​коллекция как классических, так и новых HD-рендеров. Оживите эпическое повествование с помощью кинематографических FMV-роликов из Soul Reaver 1 и 2, теперь представленных с ещё большим количеством деталей.

В этом разделе также сохранены оригинальные титры, демонстрационные видеоролики и отрывки, отмечающие художественные достижения и закулисные усилия, которые оживили Носгот.

Потерянные уровни Soul Reaver

Откройте для себя раздел «Потерянные уровни Soul Reaver», в котором представлены несколько областей, не вошедшие в оригинальную игру. Благодаря усилиям по сохранению Crystal Dynamics, Aspyr и ключевых членов сообщества, таких как Бен Линкольн (который также создал фантастический сайт, управляемый фанатами https://thelostworlds.net/), вы можете исследовать четыре отдельные области: Undercity, Smokestack, Retreat и Forges.

Каждая из них дает возможность заглянуть в альтернативные видения оригинальной Soul Reaver. Вы можете исследовать потерянные уровни в роли Разиэля, хотя вы можете найти отсутствующие текстуры или области, которые кажутся находящимися в стадии разработки. Думайте об этом разделе как об интерактивном музее, доступной копии исторических артефактов, сохранённых в их первоначальном состоянии.

Саундтреки Soul Reaver 1 и 2

Погрузитесь в завораживающие мелодии Носгота с расширенными плейлистами саундтреков из Soul Reaver 1 и 2. Наслаждайтесь любимыми треками и открывайте для себя новые композиции, включая жуткую «Priestess Encounter» и мистическую «Spirit Forge».

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered будет доступна на PlayStation, Xbox, ПК и Nintendo Switch 10 декабря.