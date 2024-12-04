Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered будет включать вырезанные уровни из оригиналов

Aspyr подробно описала бонусные функции Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered до её запуска 10 декабря, в которые вошли вырезанные уровни из оригинальных игр, галерея с артами FMV-роликами, музыкальный плеер с саундтреком из двух игр, а также путеводитель по лору.
Путеводитель по лору
Погрузитесь в историю Носгота, где совершенно новые карты украшены поэтическими описаниями мест и событий. Созданные в сотрудничестве с лидерами фэндома Legacy of Kain, ключевыми членами сообщества и художниками Crystal Dynamics, эти карты предлагают комплексный взгляд на знакомые, но ранее разрозненные ландшафты Носгота. Переключайтесь между чистой и испорченной версиями карты, чтобы увидеть трансформацию земли с течением времени и раскрыть секреты, разбросанные по всей карте.
Художественные работы и рендеры
Раздел «Галереи» — это визуальное пиршество, в котором представлена коллекция как классических, так и новых HD-рендеров. Оживите эпическое повествование с помощью кинематографических FMV-роликов из Soul Reaver 1 и 2, теперь представленных с ещё большим количеством деталей.
В этом разделе также сохранены оригинальные титры, демонстрационные видеоролики и отрывки, отмечающие художественные достижения и закулисные усилия, которые оживили Носгот.
Потерянные уровни Soul Reaver
Откройте для себя раздел «Потерянные уровни Soul Reaver», в котором представлены несколько областей, не вошедшие в оригинальную игру. Благодаря усилиям по сохранению Crystal Dynamics, Aspyr и ключевых членов сообщества, таких как Бен Линкольн (который также создал фантастический сайт, управляемый фанатами https://thelostworlds.net/), вы можете исследовать четыре отдельные области: Undercity, Smokestack, Retreat и Forges.
Каждая из них дает возможность заглянуть в альтернативные видения оригинальной Soul Reaver. Вы можете исследовать потерянные уровни в роли Разиэля, хотя вы можете найти отсутствующие текстуры или области, которые кажутся находящимися в стадии разработки. Думайте об этом разделе как об интерактивном музее, доступной копии исторических артефактов, сохранённых в их первоначальном состоянии.
Саундтреки Soul Reaver 1 и 2
Погрузитесь в завораживающие мелодии Носгота с расширенными плейлистами саундтреков из Soul Reaver 1 и 2. Наслаждайтесь любимыми треками и открывайте для себя новые композиции, включая жуткую «Priestess Encounter» и мистическую «Spirit Forge».
Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered будет доступна на PlayStation, Xbox, ПК и Nintendo Switch 10 декабря.
Если ремастер продастся хорошо, то скорей всего будет продолжение или ремейк. Но как сказали разрабы то они неожидали токое количество предзаказов. Значит есть надежда на развитие серии.
За такую цену грех не купить
будет переиздание defiance и blood omen
В свое время на PS она хорошо зашла. Но ремастер уже неинтересен
Абсолютно в каждом посте о старой игре или о ее ремастере одни и те же комментарии о то что не нужен ремастер, нужен ремейк. Причем в некоторых ситуациях до бреда доходит, подобное писали даже о ремастерах Quake 2 и Star Wars Dark Forces. Как они себе это представляли, зачем это вообще, не понятно.
Ремейк нужен, а не ремастер. Игра плохо состарилась.
20 лет ничего не было по этой вселенной (шутерок Носгот не в счёт), спасибо хоть за это
Согласен хоть что-то