Новый трейлер Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered демонстрирует способности Разиэля

Разработчики ремастера Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 представили новый трейлер, в котором продемонстрировали новые способности Разиэля, которые он получил от старшего бога.

Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered — это сборник обновлённых версий двух частей культовой приключенческой серии под названием Legacy of Kain: Soul Reaver. Сборник является результатом сотрудничества Crystal Dynamics, компании, которая начала серию, и Aspyr Media.

В Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered мы играем за Разиэля, который охотится за вампиром Каином. Ремастеры предлагают обновлённую графику с улучшенными моделями персонажей и более чёткими текстурами.