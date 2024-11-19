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Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered 10.12.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.9 76 оценок

Новый трейлер Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered демонстрирует способности Разиэля

monk70
Новости

Разработчики ремастера Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 представили новый трейлер, в котором продемонстрировали новые способности Разиэля, которые он получил от старшего бога.

Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered — это сборник обновлённых версий двух частей культовой приключенческой серии под названием Legacy of Kain: Soul Reaver. Сборник является результатом сотрудничества Crystal Dynamics, компании, которая начала серию, и Aspyr Media.

В Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered мы играем за Разиэля, который охотится за вампиром Каином. Ремастеры предлагают обновлённую графику с улучшенными моделями персонажей и более чёткими текстурами.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
ZER0 T0LERANCE

Неплохо, но как то мультяшно стало всё выглядеть.

0
Гамер132

До этого они кубы были. Как треугольная грудь Лары Крофт

0
ZER0 T0LERANCE Гамер132

Дело не в количестве полигонов. Здесь скорее текстуры с освещением дают такой эффект.

0
selfreaver

Скорей бы уже релиз

-1
Mihanbo

ну и? все то что было в оригинале ,ничего нового...

-1