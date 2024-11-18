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Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered 10.12.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
9 71 оценка

Предзаказы на Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered оказались намного выше ожиданий издательства

butcher69
Новости

Декабрь станет ярким месяцем для игровых релизов. Среди ожидаемых проектов Marvel Rivals, Path of Exile 2, Indiana Jones and the Great Circle и Infinity Nikki. Еще одной заметной премьерой станет Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered, разработанный Aspyr. По данным Embracer Group, материнской компании Aspyr, предзаказы на этот релиз «значительно превзошли ожидания».

Генеральный директор Embracer Group, Ларс Вингефорс, отметил: «Что касается Legacy of Kain, то результаты предварительных заказов намного выше ожиданий».

Это прекрасная новость для поклонников франшизы, которые годами ждали возвращения культовой серии. Ремастер предложит не только улучшенную графику, но и переработанный дизайн некоторых боссов, включая Мелхию, Рахаба, Думу и Каина. В игру добавлены новые функции: карта и компас (их можно отключить), трекер коллекций для отслеживания прогресса, а также обновленные визуальные эффекты.

Релиз Legacy of Kain: Soul Reaver 1 и 2 Remastered намечен на 10 декабря для Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4, Nintendo Switch и ПК. Цена составит $29,99.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
1barac9U7ada7

Так классная ж игра. Ей бы современный движок, игроки (Я) ждут.

0
OPen man

ей бы душные загадочки поурезать и экшончика нормального добавить. короч как Каина сделать.

-2
RavinSakara OPen man

Для современного поколения геймеров загадки 2 + 2 – уже что-то душное. Наоборот: хорошие загадки только подкрепляют интерактив игры. А снежинки от всего задушатся – вам только экшен подавай...

3
OPen man RavinSakara

я её проходил еше во время выхода. и не стану больше проходить как раз из-за душнины. в каине они почему-то не душнили и поэтому каинов я прошел бы с радостью

1
1barac9U7ada7 RavinSakara

Там ещё Боссы классные, скажи?

0
Пользователь ВКонтакте

Я уже предзаказа соул Ривера 1 2 . // Алексей Щелоков

0
Алан Битаров

Я вообще про нее забыл, что емастер скоро выйдет.

0
Rimasted

Я в 2022 прошел четыре части: Soul Reaver 1-2, Defiance и Blood Omen 2. Повозиться пришлось только с запуском Soul Reaver 1, а с остальными уже было намного проще. Ремастеры это хорошо, но покупать их пока не тянет. Подожду скидки побольше.

0
hpi

Не мог через эмулятор запустить? Там проще.

-1
Гамер132

Вот бы ремейк blood omen 2 увидеть. Как по мне самая брутальная часть (особенно в русской озвучке, которая намного больше подходит, нежели оригинал)

0