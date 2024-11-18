Предзаказы на Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered оказались намного выше ожиданий издательства

Декабрь станет ярким месяцем для игровых релизов. Среди ожидаемых проектов Marvel Rivals, Path of Exile 2, Indiana Jones and the Great Circle и Infinity Nikki. Еще одной заметной премьерой станет Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered, разработанный Aspyr. По данным Embracer Group, материнской компании Aspyr, предзаказы на этот релиз «значительно превзошли ожидания».

Генеральный директор Embracer Group, Ларс Вингефорс, отметил: «Что касается Legacy of Kain, то результаты предварительных заказов намного выше ожиданий».

Это прекрасная новость для поклонников франшизы, которые годами ждали возвращения культовой серии. Ремастер предложит не только улучшенную графику, но и переработанный дизайн некоторых боссов, включая Мелхию, Рахаба, Думу и Каина. В игру добавлены новые функции: карта и компас (их можно отключить), трекер коллекций для отслеживания прогресса, а также обновленные визуальные эффекты.

Релиз Legacy of Kain: Soul Reaver 1 и 2 Remastered намечен на 10 декабря для Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4, Nintendo Switch и ПК. Цена составит $29,99.