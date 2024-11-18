Предзаказы на Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered оказались намного выше ожиданий издательства

Декабрь станет ярким месяцем для игровых релизов. Среди ожидаемых проектов Marvel Rivals, Path of Exile 2, Indiana Jones and the Great Circle и Infinity Nikki. Еще одной заметной премьерой станет Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered, разработанный Aspyr. По данным Embracer Group, материнской компании Aspyr, предзаказы на этот релиз «значительно превзошли ожидания».
Генеральный директор Embracer Group, Ларс Вингефорс, отметил: «Что касается Legacy of Kain, то результаты предварительных заказов намного выше ожиданий».
Это прекрасная новость для поклонников франшизы, которые годами ждали возвращения культовой серии. Ремастер предложит не только улучшенную графику, но и переработанный дизайн некоторых боссов, включая Мелхию, Рахаба, Думу и Каина. В игру добавлены новые функции: карта и компас (их можно отключить), трекер коллекций для отслеживания прогресса, а также обновленные визуальные эффекты.
Релиз Legacy of Kain: Soul Reaver 1 и 2 Remastered намечен на 10 декабря для Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4, Nintendo Switch и ПК. Цена составит $29,99.
Так классная ж игра. Ей бы современный движок, игроки (Я) ждут.
ей бы душные загадочки поурезать и экшончика нормального добавить. короч как Каина сделать.
Для современного поколения геймеров загадки 2 + 2 – уже что-то душное. Наоборот: хорошие загадки только подкрепляют интерактив игры. А снежинки от всего задушатся – вам только экшен подавай...
я её проходил еше во время выхода. и не стану больше проходить как раз из-за душнины. в каине они почему-то не душнили и поэтому каинов я прошел бы с радостью
Там ещё Боссы классные, скажи?
Я уже предзаказа соул Ривера 1 2 . // Алексей Щелоков
Я вообще про нее забыл, что емастер скоро выйдет.
Я в 2022 прошел четыре части: Soul Reaver 1-2, Defiance и Blood Omen 2. Повозиться пришлось только с запуском Soul Reaver 1, а с остальными уже было намного проще. Ремастеры это хорошо, но покупать их пока не тянет. Подожду скидки побольше.
Не мог через эмулятор запустить? Там проще.
Вот бы ремейк blood omen 2 увидеть. Как по мне самая брутальная часть (особенно в русской озвучке, которая намного больше подходит, нежели оригинал)