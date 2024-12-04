Сборник Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered получил атмосферный релизный трейлер

Фанаты Legacy of Kain: Soul Reaver уже целую вечность требуют возрождения любимой серии приключенческих экшенов от Crystal Dynamics, и хотя еще неизвестно, появится ли в ближайшее время новая часть, серия все же возвращается в виде Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered.

Новый трейлер, представленный Aspyr, демонстрирует сюжет, персонажей и улучшенную графику. История Разиэля, бывшего вампира, стремящегося отомстить своему хозяину с помощью сил Старшего Бога, остаётся одной из самых запоминающихся в игровой индустрии.

Уже сейчас ремастеры вызывают огромный интерес. Embracer Group, владеющая правами на серию, призналась, что объём предварительных заказов превзошёл их ожидания. Игры выйдут на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC, позволив как старым фанатам, так и новым игрокам вновь окунуться в мрачный и завораживающий мир Nosgoth.