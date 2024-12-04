Сборник Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered получил атмосферный релизный трейлер

Фанаты Legacy of Kain: Soul Reaver уже целую вечность требуют возрождения любимой серии приключенческих экшенов от Crystal Dynamics, и хотя еще неизвестно, появится ли в ближайшее время новая часть, серия все же возвращается в виде Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered.
Новый трейлер, представленный Aspyr, демонстрирует сюжет, персонажей и улучшенную графику. История Разиэля, бывшего вампира, стремящегося отомстить своему хозяину с помощью сил Старшего Бога, остаётся одной из самых запоминающихся в игровой индустрии.
Уже сейчас ремастеры вызывают огромный интерес. Embracer Group, владеющая правами на серию, призналась, что объём предварительных заказов превзошёл их ожидания. Игры выйдут на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC, позволив как старым фанатам, так и новым игрокам вновь окунуться в мрачный и завораживающий мир Nosgoth.
Это всё хорошо. Но вот бы ремейк/ремастер Blood Omen: Legacy of Kain. Ведь эта часть сама по себе тоже не плоха, да и как бы начало истории.
Вторая при всей противоречивости имеет свой шарм
Весьма слабенький ремастер =(, ремейк-бы как у резиков вот была бы тема.
А чем плох как ремастер ? Ремейки резики кроме первого, не каноничны и имеют множество вырезанного контента (по крайней мере 2-3), что не сыграло им на
Ну тем что по сути решейд просто.
Тем плохи ремастеры, что созданы на старом убогом движке с убогой анимацией и физикой, поэтому какие текстуры туда не лепи, а смотрится оно всрато и играется также
Новые модели, текстуры, высокое разрешение, это не решейд, а самый точечный ремастер + бонус контент и вероятно qol улучшения завезут с более удобной камерой/управлениеа.
На то и ремастеры +) чисто вкусовщина с минимальными затратами , но на современные платформы
Эх, помню, на плойки первой рубились в неё! // Алексей Николаев
А как же Defiance??? // Иван Марков
Так эти ремастеры сделаны на движке defiance
Уже так быстро релиз? Круто, надеюсь, к лету уже можно будет играть.
Круто
You a worthy...Raziel
На сегодняшний день выглядит не очень
В 2024 году картинка выглядит ужасно. Хоть я и большой поклонник серии, но в этот высер играть не стану. Пусть выпускают полноценный ремейк.