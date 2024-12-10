Сборник ремастеров Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 получил официальную русскую озвучку от GamesVoice

Сегодня состоялся выход сборника Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered. Культовая дилогия теперь официально доступна с полной русской локализацией и все благодаря стараниям студии GamesVoice. Спустя многие годы фанаты наконец-то могут насладиться профессиональным дубляжом на родном языке, выполненным при участии известных актёров.

Издание доступно на ПК через Steam, GoG и Epic Games Store, а также на консолях Xbox, PlayStation и Nintendo Switch.

Для работы над проектом были привлечены фанаты серии, включая популярного энтузиаста Allard. Звукозапись проводилась на студии «RavenCat», постоянном партнёре GamesVoice.

«Мы очень рады, что смогли приложить руку к этой нестареющей классике и сделать её доступной для русскоязычных игроков», — прокомментировала анонс студия.