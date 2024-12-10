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Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered 10.12.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.8 99 оценок

Сборник ремастеров Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 получил официальную русскую озвучку от GamesVoice

butcher69
Новости

Сегодня состоялся выход сборника Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered. Культовая дилогия теперь официально доступна с полной русской локализацией и все благодаря стараниям студии GamesVoice. Спустя многие годы фанаты наконец-то могут насладиться профессиональным дубляжом на родном языке, выполненным при участии известных актёров.

Состоялся выход долгожданного ремастера Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2

Издание доступно на ПК через Steam, GoG и Epic Games Store, а также на консолях Xbox, PlayStation и Nintendo Switch.

Для работы над проектом были привлечены фанаты серии, включая популярного энтузиаста Allard. Звукозапись проводилась на студии «RavenCat», постоянном партнёре GamesVoice.

«Мы очень рады, что смогли приложить руку к этой нестареющей классике и сделать её доступной для русскоязычных игроков», — прокомментировала анонс студия.

24
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Кей Овальд

Шикарный подгон. GV продолжают радовать и радовать. Рад, что они вышли на профессиональный уровень.

6
Дмитрий Чудных

слишком чистые голоса у Разиеля и Каина, и нет возвышенности в голосе как высшей рассы, Каин например слишком по обычно говорит а ведь он Владыка вампиров и при жизни был Дворянином, а Разиелю не хватает жестоких ноток в речи и опять же у него нет рта чтобы говорить так чисто, везде в его словах чувствовалась несправедливость его судьбы и боли что он испытал, Древнему богу так же не хватает нот загадочности в речи, где он говорит то поднимая голос акцентируя на том что ему нужно то утихая когда хочет запутать, Мебиус ваще лажа еще большая, не чувствуется в его речи интриги и этакаую маниакальность какую смогли передать Фаргус

4
-zotik-

Круто, спасибо им

3
Piccolo Daimao Jr

Вот это приятное и неожиданное благое известие.

1
cthulhu42

Как бы там ни было выбор всегда хорошо.

0
Piccolo Daimao Jr

Озвучка как по мне хороша,но кажется весьма наигранной.

0
JEKABRAZZ

Молодцы ребята. Делается так же озвучка на System shock 2, не плохо бы было тоже официально ее выпустить для enhanced edition, если он вообще когда-нибудь выйдет.

0
MаnGo

Старая озвучка в миллиард раз лучше

-8