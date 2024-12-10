Сборник ремастеров Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 получил официальную русскую озвучку от GamesVoice

Сегодня состоялся выход сборника Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered. Культовая дилогия теперь официально доступна с полной русской локализацией и все благодаря стараниям студии GamesVoice. Спустя многие годы фанаты наконец-то могут насладиться профессиональным дубляжом на родном языке, выполненным при участии известных актёров.
Издание доступно на ПК через Steam, GoG и Epic Games Store, а также на консолях Xbox, PlayStation и Nintendo Switch.
Для работы над проектом были привлечены фанаты серии, включая популярного энтузиаста Allard. Звукозапись проводилась на студии «RavenCat», постоянном партнёре GamesVoice.
«Мы очень рады, что смогли приложить руку к этой нестареющей классике и сделать её доступной для русскоязычных игроков», — прокомментировала анонс студия.
Шикарный подгон. GV продолжают радовать и радовать. Рад, что они вышли на профессиональный уровень.
слишком чистые голоса у Разиеля и Каина, и нет возвышенности в голосе как высшей рассы, Каин например слишком по обычно говорит а ведь он Владыка вампиров и при жизни был Дворянином, а Разиелю не хватает жестоких ноток в речи и опять же у него нет рта чтобы говорить так чисто, везде в его словах чувствовалась несправедливость его судьбы и боли что он испытал, Древнему богу так же не хватает нот загадочности в речи, где он говорит то поднимая голос акцентируя на том что ему нужно то утихая когда хочет запутать, Мебиус ваще лажа еще большая, не чувствуется в его речи интриги и этакаую маниакальность какую смогли передать Фаргус
Круто, спасибо им
Вот это приятное и неожиданное благое известие.
Как бы там ни было выбор всегда хорошо.
Озвучка как по мне хороша,но кажется весьма наигранной.
Молодцы ребята. Делается так же озвучка на System shock 2, не плохо бы было тоже официально ее выпустить для enhanced edition, если он вообще когда-нибудь выйдет.
Старая озвучка в миллиард раз лучше