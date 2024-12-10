Состоялся выход долгожданного ремастера Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2

Aspyr и Crystal Dynamics выпустили Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered сегодня на Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК в Steam и Epic Games Store.
Разработанная и изданная Aspyr на основе классических приключений Crystal Dynamics, эта новая коллекция включает в себя ремастерированные версии оригинальных хитовых приключенческих игр Legacy of Kain Soul Reaver и Legacy of Kain Soul Reaver 2, восстановленные для современных платформ с текстурами, моделями и визуальными эффектами более высокого разрешения, а также новым фоторежимом, улучшенной камерой, новыми возможностями управления, улучшенной производительностью и многим другим.
Играйте в приключения по-своему. Переключайтесь на лету между оригинальной графикой игры и ремастерингом и наслаждайтесь улучшенным управлением. Откройте для себя новые функции, такие как внутриигровая карта и компас, фоторежим, достижения и многое другое.
Crystal Dynamics много хороших игр выпустила
Круто, игры выходившие на Sega Dreamcast были потрясающими, надеюсь в будущем большинство игр от Sega будут с ремастером.
Да и других платформ это тоже касается)
Только что закачалось. но не запускается, вылетает на рабочий стол. У кого нибудь также?
Я думаю нужно теперь ждать патч на управление, так как управление корявое, при выборе меню на геймпаде строки выбора перескакивает через одну, персонаж может самостоятельно просто так бежать и упереется в стенку при это нужно стик нажимать несколько раз для возобновление управление через геймпад.