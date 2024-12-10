Состоялся выход долгожданного ремастера Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2

Aspyr и Crystal Dynamics выпустили Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered сегодня на Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК в Steam и Epic Games Store.

Разработанная и изданная Aspyr на основе классических приключений Crystal Dynamics, эта новая коллекция включает в себя ремастерированные версии оригинальных хитовых приключенческих игр Legacy of Kain Soul Reaver и Legacy of Kain Soul Reaver 2, восстановленные для современных платформ с текстурами, моделями и визуальными эффектами более высокого разрешения, а также новым фоторежимом, улучшенной камерой, новыми возможностями управления, улучшенной производительностью и многим другим.

Играйте в приключения по-своему. Переключайтесь на лету между оригинальной графикой игры и ремастерингом и наслаждайтесь улучшенным управлением. Откройте для себя новые функции, такие как внутриигровая карта и компас, фоторежим, достижения и многое другое.