Хафтор Бьёрнссон из "Игры престолов" присоединился к разработке Legacy of Valor

Хафтор Юлиус Бьёрнссон, известный по роли Григора Клигана по прозвищу Гора в сериале HBO «Игра престолов», присоединился к актёрскому составу Legacy of Valor. Об этом объявила студия Black Banner Studios. Подробности о его персонаже пока не раскрывают — их обещают представить на отдельной презентации игры.

Больше информации о проекте студия собирается показать на выставке Poznań Game Arena 2026, которая начнётся 23 октября. Посетителей ждёт презентация на главной сцене, возможность опробовать демоверсии и встреча с самим Бьёрнссоном. Разработчики также намекнули, что это лишь часть запланированных анонсов.

Legacy of Valor — ролевая игра с элементами стратегии, которую финансируют преимущественно за счёт краудфандинга. Игрокам предстоит начать практически с нуля, восстановить родовой замок, превратить небольшое поселение в процветающий город и постепенно расширять свои владения. Для этого придётся строить здания и фермы, управлять ресурсами, развивать торговлю и участвовать в масштабных сражениях.

В недавнем сообщении в Steam команда объяснила, почему в последние месяцы редко рассказывала о ходе разработки. После кампании на Kickstarter проект значительно вырос по масштабу: студия расширила команду, переработала технологическую основу первоначального прототипа и создала новые системы. Сейчас разработчики занимаются боевой системой, анимациями, ролевыми механиками и стратегической составляющей. Одна из главных задач — обеспечить сражения с участием тысяч солдат одновременно, а также улучшить сетевую составляющую.

Помимо строительства и управления королевством, в игре предусмотрен режим песочницы с видом от третьего лица, в котором можно будет свободно исследовать мир. Впрочем, до релиза ещё далеко, и многое предстоит проверить на практике. Первые две демоверсии можно будет опробовать на Poznań Game Arena с 23 октября, а роль Бьёрнссона в Legacy of Valor обещают раскрыть во время презентации на выставке.