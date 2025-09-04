ЧАТ ИГРЫ
Legacy of Valor 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Инди, Строительство, От третьего лица, Песочница, Средневековье
Масштабные сражения и драма семьи в трейлере RPG Legacy of Valor

butcher69 butcher69

Филип Хусак представил официальный трейлер своей новой RPG Legacy of Valor — амбициозного проекта, который соединяет свободу исследования открытого мира с глубиной градостроительной стратегии и развитием персонажа. В ролике зрителям показали масштабные битвы и драматичный конфликт двух братьев на стене замка.

Legacy of Valor позиционируется как сюжетно-ориентированная средневековая RPG, где каждый выбор влияет на судьбу народа. Игроки смогут строить и укреплять города, управлять ресурсами и торговлей, вести фермерство и защищать поселение в сражениях в реальном времени. Живой мир с динамической погодой и сменой суток дополняют атмосферу, а полностью озвученные диалоги на английском и чешском языках придают повествованию кинематографичность.

В ближайшее время команда готовится запустить кампанию на Kickstarter и ищет партнёров, готовых поддержать долгосрочное развитие проекта. Судя по трейлеру, Legacy of Valor имеет все шансы стать находкой для поклонников RPG и стратегий в средневековом антураже.

Alex40001

если такие муравьиные бои будут в реальном времени а не в кат сценах то воду можно будет кипятить

1
borsic

Ну почему, в баннерлорде же не кипятят.

Alex40001 borsic

там движок другой