Масштабные сражения и драма семьи в трейлере RPG Legacy of Valor

Филип Хусак представил официальный трейлер своей новой RPG Legacy of Valor — амбициозного проекта, который соединяет свободу исследования открытого мира с глубиной градостроительной стратегии и развитием персонажа. В ролике зрителям показали масштабные битвы и драматичный конфликт двух братьев на стене замка.

Legacy of Valor позиционируется как сюжетно-ориентированная средневековая RPG, где каждый выбор влияет на судьбу народа. Игроки смогут строить и укреплять города, управлять ресурсами и торговлей, вести фермерство и защищать поселение в сражениях в реальном времени. Живой мир с динамической погодой и сменой суток дополняют атмосферу, а полностью озвученные диалоги на английском и чешском языках придают повествованию кинематографичность.

В ближайшее время команда готовится запустить кампанию на Kickstarter и ищет партнёров, готовых поддержать долгосрочное развитие проекта. Судя по трейлеру, Legacy of Valor имеет все шансы стать находкой для поклонников RPG и стратегий в средневековом антураже.