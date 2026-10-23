Новый трейлер Legacy of Valor показывает путь от солдата до лорда в средневековой RPG

Начать обычным воином, а закончить правителем собственного королевства — именно такой путь предлагают пройти в Legacy of Valor. Разработчики представили новый трейлер средневековой RPG, сочетающей сражения, стратегию и строительство собственного владения.

Игрокам предстоит лично участвовать в битвах, командовать войсками и постепенно расширять своё влияние. Причём роль героя не ограничивается полем боя: со временем он сможет стать полководцем, а затем и полноценным феодалом, принимающим решения о судьбе своих земель.

Отдельное внимание уделено развитию родового поместья. Начав с заброшенных руин, игроки смогут восстановить владения и превратить их в центр процветающего королевства. Но для этого придётся не только строить и управлять ресурсами, но и защищать свои территории от врагов.

Legacy of Valor разрабатывается для PC. Новый трейлер посвящён игровому тестированию, а точную дату выхода полной версии авторы пока не объявили.