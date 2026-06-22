Авторы Steel & Sorcery выставили игру на аукцион: Eldegarde может получить вторую жизнь в руках нового владельца

Студия Notorious Studios объявила о поиске нового владельца для Eldegarde — проекта, который ранее был известен под названием Legacy: Steel & Sorcery. После закрытия серверов 31 марта 2026 года и фактического завершения поддержки игры разработчики решили не отправлять её в забвение, а попытаться передать будущее проекта тем, кто готов продолжить его развитие.

Как сообщили представители студии, в рамках процесса урегулирования дел будет проведён открытый аукцион. На продажу выставлены права на интеллектуальную собственность, исходный код и связанные с игрой материалы. Победителем станет участник, предложивший наибольшую сумму.

Примечательно, что участие в торгах открыто не только для компаний, но и для частных лиц. Потенциальным покупателям необходимо отправить свои предложения сооснователю студии Крису Калейки до 24 июня. При этом разработчики отдельно подчёркивают, что приобретение прав на Eldegarde само по себе не гарантирует возвращения игры. Для полноценного возрождения проекта потребуются дополнительные инвестиции, инфраструктура и команда специалистов, способная заниматься дальнейшей поддержкой и развитием.

Notorious Studios была основана бывшими сотрудниками Blizzard Entertainment, а Steel & Sorcery позиционировалась как PvPvE-приключение с элементами extraction-игр и фэнтезийным сеттингом. Однако проекту не удалось сформировать достаточно большую аудиторию, и уже через несколько месяцев после релиза разработчики были вынуждены объявить о закрытии серверов.

Теперь судьба Eldegarde зависит от результатов аукциона. Подобные случаи в игровой индустрии происходят нечасто, но иногда именно смена владельца позволяет забытым проектам получить новый шанс. Вопрос лишь в том, найдётся ли инвестор, который увидит потенциал в игре и захочет вернуть её к жизни.