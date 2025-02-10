Бывший создатель World of Warcraft похвалил алгоритмы Steam, он уверен, что его новая игра обязательно найдет игроков

Крис Калеики, ветеран World of Warcraft, работавший над классами персонажей более 13 лет, готовится к раннему доступу своей новой игры — Legacy: Steel & Sorcery. В интервью GamesRadar он отметил, что не беспокоится о продвижении проекта, поскольку считает алгоритмы Steam "непроницаемыми", но при этом справедливыми. Разработчик явно уверен, что интересующееся игроки обязательно смогут найти его проект на этой цифровой площадке.

По мнению разработчика, главное — создать хорошую игру, ведь "Valve делает отличную работу, продвигая проекты, которые нравятся игрокам". Он считает, что любые попытки "взломать" или "обойти" алгоритм бессмысленны

Нет секретного способа продвинуть игру, кроме как сделать ее действительно качественной.

— считает Крис Калеики.

Несмотря на высокую конкуренцию в игровой индустрии, Legacy: Steel & Sorcery уже привлекла внимание на тестах. Разработчик рассказал, что некоторые игроки проводили в игре по 60 часов за неделю, и это подтверждает, что у проекта уже есть своя аудитория.

В то же время он признает, что маркетинг остается серьезным вызовом. Без крупного бюджета его команда в Notorious Studios полагается на органический интерес сообщества и естественное продвижение через механизмы Steam.