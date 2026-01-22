Экшен-RPG Eldegarde от Notorious Studios покинула ранний доступ в Steam после ребрендинга

Студия Notorious Studios официально выпустила полную версию своего многопользовательского проекта Eldegarde. Ранее игра была известна пользователям под названием Legacy: Steel & Sorcery. Выход версии 1.0 состоялся 22 января 2026 года.

Проект позиционируется авторами как мини-MMO в жанре экшен-RPG, сочетающая в себе элементы PvE, PvPvE и сражения на арене. Игрокам предлагается исследовать открытые фэнтезийные зоны, добывать ценную экипировку и сражаться за выживание. Ключевой особенностью геймплея является механика эвакуации, при которой гибель персонажа в определенных режимах может привести к потере собранного снаряжения.

К релизу финальной версии разработчики подготовили крупное обновление. В игру был добавлен шестой класс Паладин, использующий магию света и тяжелое вооружение. Также стал доступен новый данж Логово Мортога и обновленная система освещения для режима Арены. Важным изменением стало временное удаление функции Сейф из личного убежища игрока, что, по словам создателей, было сделано для уравнивания шансов всех пользователей на старте.

Всего в Eldegarde теперь доступно 6 классов, включая Воина, Разбойника, Охотника, Жреца, Волшебника и нового Паладина. Игровой процесс строится вокруг выполнения заданий кампании, прокачки репутации у торговцев и обустройства собственного лагеря с крафтовыми станциями. Разработчики обещают регулярные сезонные сбросы прогресса для поддержания интереса.

Отзывы пользователей в Steam на момент релиза остаются смешанными. Часть аудитории положительно оценивает боевую систему и визуальный стиль, однако встречаются жалобы на технические проблемы, низкий онлайн, проблемы с матчмейкингом и смену названия. Игра распространяется на платной основе.