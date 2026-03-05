Фэнтезийный экшен Eldegarde закроют спустя два месяца после релиза версии 1.0

Разработчики из студии Notorious Studios объявили о закрытии фэнтезийного extraction-экшена Eldegarde. Серверы игры будут отключены уже 31 марта — всего через два месяца после выхода версии 1.0.

Проект покинет магазин Steam и больше не будет доступен для покупки. При этом разработчики не исключают, что в будущем может появиться офлайн-версия, однако пока это лишь идея, реализация которой не гарантирована.

Сообщение о закрытии опубликовал основатель студии Крис Калейки — бывший сотрудник Blizzard. В обращении к сообществу он объяснил, что после релиза 1.0 игра действительно привлекла больше пользователей, однако этого оказалось недостаточно, чтобы обеспечить долгосрочную поддержку проекта.

По словам Калейки, решение закрыть Eldegarde далось команде тяжело. Разработчик поблагодарил игроков за поддержку и отметил, что за время существования игры команда успела выпустить четыре сезона контента, регулярно общалась с сообществом и проводила десятки обсуждений развития проекта.

Eldegarde изначально создавалась под названием Legacy: Steel and Sorcery, однако позже разработчики решили изменить концепцию и провести ребрендинг. Игра сочетала элементы MMO и extraction-геймплея, предлагая исследовать мир, сражаться с противниками и выносить добычу из опасных локаций.

Тем не менее конкуренция в жанре оказалась слишком высокой. Проекту пришлось бороться за аудиторию с более крупными и популярными играми, что в итоге сказалось на количестве игроков.

Часть команды уже покинула студию, однако небольшой коллектив добровольцев пытается изучить возможность создания офлайн-версии игры или варианта с локальным сервером. Разработчики предупреждают, что это сложная задача и она может так и не быть реализована.

Пользователи, купившие Eldegarde в течение последних двух недель, смогут оформить полный возврат средств.