Фэнтезийный экстракшн-экшен Legacy: Steel and Sorcery выйдет в раннем доступе 12 февраля 2025 года

Спустя 14 лет работы над World of Warcraft некоторые разработчики ушли, чтобы создать собственную игру в совершенно новом фэнтезийном сеттинге. Эта игра называется Legacy: Steel and Sorcery, и в прошлом году она была одной из лучших на Steam Next Fest. Тем, кто уже опробовал её на Steam Next Fest и она им понравилась, не придётся долго ждать, она выйдет в раннем доступе 12 февраля 2025 года.

Проект сочетает в себе многопользовательскую ролевую игру с прокачкой персонажа и крафтом, а также PvP-сражения в многопользовательском режиме, чтобы выделиться из толпы. В ней также используется вид от третьего лица, так что вы сможете увидеть своего персонажа во всей красе, участвуя в событиях. Действие игры происходит в мире фэнтези, полном огров, разбойников, магов и воинов. Говорят, что эта игра разрабатывалась задолго до того, как жанр «Экстракция» стал популярным, но она всё равно сможет выделиться как нечто уникальное и понравиться тем, кто в неё играет.

Несмотря на то, что это многопользовательская игра, у вас есть возможность играть в одиночку или в группе из трёх человек и создавать собственные отряды, с которыми вы будете исследовать обширный мир Митригарда. Хотя по пути вам предстоит много сражаться, ваша главная задача в Legacy: Steel and Sorcery — найти забытые сокровища, собрать припасы и вернуться на базу, ничего не потеряв. Конечно, это будет не так просто, как кажется, ведь вам придётся сражаться с множеством монстров и другими командами, чтобы вернуться с сокровищами.

В игре будут классические черты MMO-PVP, такие как добыча ресурсов, сражения, повышение уровня, исследование мира и, конечно же, PvP-сражения.

Игроки-основатели смогут оставлять полезные отзывы для разработчиков и помогать создавать новые классы, карты и игровые режимы, которые будут добавлены позже. К ним относятся классы волшебника и паладина.

Когда игра выйдет в раннем доступе 12 февраля 2025 года, она будет стоить 25 долларов для тех, кто захочет её приобрести.