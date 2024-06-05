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Legacy: Steel & Sorcery 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица, Фэнтези
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Фентезийный PvPvE-экшен от третьего лица Legacy: Steel & Sorcery получил первый геймплейный трейлер

butcher69
Новости

После трех лет разработки Notorious Studios представила свою дебютную игру Legacy: Steel & Sorcery. Фанаты впервые познакомились с PvP-геймплеем Legacy на выставке OTK Games Expo.

Как показано в трейлере, игроки будут исследовать карту с открытым миром, сражаясь с нейтральными монстрами (и другими 23 игроками), чтобы собрать материалы и выполнить квесты. Получив добычу и опыт, игроки возвращаются в общий социальный центр, чтобы создавать снаряжение, улучшать экипировку и выполнять будущие квесты.

Notorious Studios была основана генеральным директором Крисом Калейки, который ранее работал игровым дизайнером в World of Warcraft от Blizzard Entertainment. Вдохновленная его любовью к неструктурированному PvP в WoW, Legacy: Steel and Sorcery стремится позаимствовать захватывающий геймплей шутеров и королевских битв, смешанный с фэнтезийным экшеном от третьего лица классической MMORPG.

Я всегда думал, почему сегодня нет игры, которая была бы просто World PVP в фэнтезийном сеттинге? Есть много игр с мировым PvP, но они не фэнтези и не экшены от третьего лица. Это шутеры вроде Escape from Tarkov... и королевские битвы. Причина, по которой эти жанры находят отклик у аудитории, особенно у современных или молодых игроков, заключается в том, что в них нет сценария... каждый матч отличается от другого. Смотреть стримы интересно, потому что никогда не знаешь, что произойдет.

В будущем Notorious планирует добавить в Legacy систему гильдий/социальный слой и больше контента для подземелий: Steel & Sorcery. Игра будет запущена в рннем доступе в конце этого года.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Alex40001

.... не спасибо по видео это какой то bonecraft

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Danrock

Ля, божечки, какая годнота! Я так соскучился по ворлд ПВП, но ни одной нормисной мморпиджи еще нет, а тут прям вайбами Вова завоняло. Это мы ждём-с. И визуал приятный

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