Фентезийный PvPvE-экшен от третьего лица Legacy: Steel & Sorcery получил первый геймплейный трейлер

После трех лет разработки Notorious Studios представила свою дебютную игру Legacy: Steel & Sorcery. Фанаты впервые познакомились с PvP-геймплеем Legacy на выставке OTK Games Expo.

Как показано в трейлере, игроки будут исследовать карту с открытым миром, сражаясь с нейтральными монстрами (и другими 23 игроками), чтобы собрать материалы и выполнить квесты. Получив добычу и опыт, игроки возвращаются в общий социальный центр, чтобы создавать снаряжение, улучшать экипировку и выполнять будущие квесты.

Notorious Studios была основана генеральным директором Крисом Калейки, который ранее работал игровым дизайнером в World of Warcraft от Blizzard Entertainment. Вдохновленная его любовью к неструктурированному PvP в WoW, Legacy: Steel and Sorcery стремится позаимствовать захватывающий геймплей шутеров и королевских битв, смешанный с фэнтезийным экшеном от третьего лица классической MMORPG.

Я всегда думал, почему сегодня нет игры, которая была бы просто World PVP в фэнтезийном сеттинге? Есть много игр с мировым PvP, но они не фэнтези и не экшены от третьего лица. Это шутеры вроде Escape from Tarkov... и королевские битвы. Причина, по которой эти жанры находят отклик у аудитории, особенно у современных или молодых игроков, заключается в том, что в них нет сценария... каждый матч отличается от другого. Смотреть стримы интересно, потому что никогда не знаешь, что произойдет.

В будущем Notorious планирует добавить в Legacy систему гильдий/социальный слой и больше контента для подземелий: Steel & Sorcery. Игра будет запущена в рннем доступе в конце этого года.