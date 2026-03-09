Steam разрешил расширенные возвраты за закрывающуюся игру Eldegarde

Пользователи Steam получили возможность вернуть деньги за фэнтези-экшен Eldegarde, который недавно объявили о закрытии. Игра, ранее известная как Legacy: Steel & Sorcery, разрабатывалась студией Notorious Studios, основанной бывшим сотрудником Blizzard Entertainment Крисом Калейки.

Проект находился в раннем доступе, а полноценный релиз состоялся лишь в январе 2026 года. Однако разработчики недавно сообщили, что поддержка игры прекращается: продажи уже остановлены, а серверы планируют отключить в конце марта.

На фоне этой новости разработчики договорились с Valve о специальной программе возврата средств. Обычно платформа возвращает деньги только если с момента покупки прошло не более 14 дней и пользователь провёл в игре меньше двух часов. В случае с Eldegarde ограничения по времени в игре решили отменить.

Теперь игроки, купившие проект в течение последних двух недель, могут оформить возврат вне зависимости от того, сколько часов они успели провести в игре.

При этом некоторые пользователи отмечают, что автоматическая система возврата иногда отклоняет заявки. В таких случаях игроки советуют выбирать пункт поддержки, связанный с вопросом о покупке, чтобы запрос отправился на ручную проверку — после этого возврат чаще всего одобряют.