ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Eldegarde 12.02.2025
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица, Фэнтези
5.1 23 оценки

Steam разрешил расширенные возвраты за закрывающуюся игру Eldegarde

IKarasik IKarasik

Пользователи Steam получили возможность вернуть деньги за фэнтези-экшен Eldegarde, который недавно объявили о закрытии. Игра, ранее известная как Legacy: Steel & Sorcery, разрабатывалась студией Notorious Studios, основанной бывшим сотрудником Blizzard Entertainment Крисом Калейки.

Проект находился в раннем доступе, а полноценный релиз состоялся лишь в январе 2026 года. Однако разработчики недавно сообщили, что поддержка игры прекращается: продажи уже остановлены, а серверы планируют отключить в конце марта.

На фоне этой новости разработчики договорились с Valve о специальной программе возврата средств. Обычно платформа возвращает деньги только если с момента покупки прошло не более 14 дней и пользователь провёл в игре меньше двух часов. В случае с Eldegarde ограничения по времени в игре решили отменить.

Теперь игроки, купившие проект в течение последних двух недель, могут оформить возврат вне зависимости от того, сколько часов они успели провести в игре.

При этом некоторые пользователи отмечают, что автоматическая система возврата иногда отклоняет заявки. В таких случаях игроки советуют выбирать пункт поддержки, связанный с вопросом о покупке, чтобы запрос отправился на ручную проверку — после этого возврат чаще всего одобряют.

2
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий