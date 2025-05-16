В Legacy: Steel & Sorcery стартовал первый сезон и бесплатные выходные в Steam

В фэнтезийной PvPvE-игре Legacy: Steel & Sorcery стартовал первый сезон под названием Shadows Reach. С запуском обновления в игре появился новый класс — Волшебник, а также были добавлены свежие карты, механики и контент. Кроме того, состоялся глобальный вайп прогресса: все игроки начинают с чистого листа.

Волшебник, пятый по счёту класс, выходит на арену с оружием Emberstaff и мощными заклинаниями. Он способен управлять временем, возвращая его вспять как для врагов, так и для союзников, а также открывать новые умения с помощью свитков, найденных в мире игры.

Появились две новые карты: Dawnhammer Crypt — мрачное подземелье с нежитью, и Greenwood Night — ночная версия знакомой лесной локации с призраками и бандитами. В тёмных коридорах и чащобах пригодится фонарь.

Социальный хаб Голдбрук стал новым местом для общения, дуэлей и отдыха между вылазками. Также в игру добавлены еженедельные задания, новые предметы, существа и гоблинский ломбард, где можно выкупить потерянные вещи.

Legacy: Steel & Sorcery можно бесплатно попробовать на выходных в Steam.