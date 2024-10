Состоялся анонс красочного приключенческого экшена The Legend of Baboo по мотивам турецких сказок

Во время трансляции Xbox Partner Preview турецкий разработчик Permanent Way Entertainment и американский издатель Midwest Games анонсировали свою новую приключенческую экшен-игру — The Legend of Baboo, которая выйдет в 2025 году для PC, Xbox One и Xbox Series S/X.

The Legend of Baboo вдохновлена турецкими народными сказками, передаваемыми из поколения в поколение. Игрокам предстоит отправиться в увлекательное путешествие вместе с мальчиком Сепером и его верной собакой Бабу. Главная цель — спасти семью и родное место от мистических сил древнего зла. Игра обещает захватывающие приключения, наполненные магией, загадками и сражениями.

В ходе игры игроки смогут использовать волшебный посох Сепера и особые способности Бабу, такие как мощные когти и суперлай, чтобы сражаться с демоническими захватчиками. В том числе предстоит пройти сложные битвы с боссами. Кроме того, мир игры включает в себя разнообразные зачарованные локации — темные леса, бушующие воды, проклятые дикие земли и замерзшие пустоши, где игрокам предстоит решать головоломки и преодолевать преграды.

Особенностью игры станет древо умений как для Сепера, так и для Бабу. Оно позволит улучшать атакующие и оборонительные навыки героев, а также открывать новые способности. Для каждого персонажа предусмотрены свои уникальные навыки, что позволит игрокам настраивать своих героев под свой стиль игры.

Дополнительно можно будет настроить внешний вид Бабу, используя различные наряды и украшения, которые открываются по мере прохождения игры. Кроме того, игрокам предстоит открывать специальные магические атаки, которые расходуют ману, но значительно усиливают их боевые возможности.

Игра предложит три уровня сложности: легкий, средний и сложный режимы, что позволит каждому игроку выбрать оптимальный для себя вариант прохождения. The Legend of Baboo обещает стать увлекательным приключением, сочетающим элементы ролевой игры и экшен-боевика.