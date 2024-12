ПК-версия The Legend of Heroes: Kai no Kiseki - Farewell, O Zemuria выйдет в Азии в 2025 году

Издательство Clouded Leopard Entertainment и студия Falcom объявили, что The Legend of Heroes: Kai no Kiseki - Farewell, O Zemuria появится на PC через Steam в 2025 году. Игра поддержит японскую озвучку и субтитры на корейском, традиционном и упрощённом китайском языках.

Изначально игра дебютировала 26 сентября 2024 года для PlayStation 4 и PlayStation 5 в Японии и Азии.

Steam-версия использует движок на базе DirectX 12, что обеспечивает высокую производительность и передовые технологии улучшения графики, включая Intel XeSS, NVIDIA DLSS и AMD FidelityFX Super Resolution. Игроки смогут наслаждаться игрой в разрешении 4K и с частотой кадров свыше 60 FPS.

Для владельцев сверхширокоформатных мониторов и Steam Deck предусмотрена поддержка форматов 21:9 и 16:10. Также добавлены гибкие настройки графики и управление с клавиатуры и мыши.

Действие игры разворачивается в 120X году, когда континент Земурия сталкивается с финальным испытанием. С крупной военной базы запускается гигантская орбальная ракета, способная раскрыть тайны атмосферы и границ континента.

Среди событий эпического масштаба судьба Земурии зависит от одного героя — молодого «Сприггана», чьи решения определят будущее этого мира.

Игра станет доступна для поклонников серии The Legend of Heroes, предлагая глубокий сюжет, усовершенствованную графику и адаптацию под широкий круг устройств.