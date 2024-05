The Legend of Heroes: Kai no Kiseki - Farewell O Zemuria выйдет 26 сентября в Японии

The Legend of Heroes: Kai no Kiseki - Farewell, O Zemuria, следующая глава в долгоиграющей серии ролевых игр от Falcom, выходит 26 сентября в Японии. Согласно последнему изданию Weekly Famitsu, игра будет доступна для PS4 и PS5, а ее розничная цена составит 8 800 йен (около 56 долларов).

Сюжет игры, являющейся продолжением The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki 2 -CRIMSON SiN-, рассказывает об операции "Стартакер", проводимой Республикой Кальвард с целью отправить людей в космос и исследовать "за пределами атмосферы". Тем временем Ван Аркрид и его союзники прибывают на Оред с определенной целью.

Конечно, западным игрокам придется подождать, чтобы получить в свои руки эту игру (и ее предшественницу, которая до сих пор не имеет даты выхода на западе). К счастью, Kuro no Kiseki выходит в Северной Америке и Европе под названием The Legend of Heroes: Trails through Daybreak. Игра выйдет 5 июля для PS4, PS5, PC и Nintendo Switch. Следите за подробностями в ближайшие недели.