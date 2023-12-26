Компания Falcom представила линейку игр, которые в настоящее время находятся в разработке

На презентации для инвесторов, состоявшейся 22 декабря 2023 года, компания Falcom рассказала о линейке игр, находящихся в разработке. Она также заявила, что сосредоточится на выпуске игр для PS4, PS5 и Windows PC.
Помимо разработки игр для трех вышеперечисленных консолей, Falcom также планирует сосредоточиться на музыке, выпуская диски и альбомы на территории Японии. Она также будет развивать свои существующие IP с помощью мерчандайза, романов, международных релизов, цифровых версий и мобильных приложений. В настоящее время Falcom выпускает около двух-трех новых игр в год. Однако она хочет увеличить объем выпускаемой продукции. В течение трех лет она надеется начать выпускать по четыре-пять игр в год.
Среди ближайших игр от Falcom:
- The Legend of Heroes: Kai no Kiseki - Farewell, O Zemuria (TBD) - 2024 г.
- The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak (Switch) - 15 февраля 2024 г.
- Неанонсированная экшен-РПГ (TBD) - в разработке
- Неанонсированная игра (TBD) - в разработке
- Неанонсированная портированная игра (PS4, PS5) - в разработке
- Неанонсированная игра для Switch - в разработке
- Неанонсированная игра из серии Trails (TBD) - в разработке
В настоящее время две заметные серии Falcom - это Trails и Ys. Однако в ближайшем будущем компания надеется создать новый IP. Согласно отчету, который она предоставила инвесторам, хотя у серии есть много давних поклонников, она не может гарантировать, что они не потеряют интерес. Именно поэтому Falcom хочет расширить свою библиотеку IP.
Больше информации о неанонсированных играх Falcom должно появиться в ближайшем будущем. Пока же единственной новой игрой с установленной датой выхода на презентации является The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak.