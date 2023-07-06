Новости о западном релизе The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki появятся "в ближайшем будущем" ©

Спустя примерно три года после выхода в Японии игра The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki стала доступна на Западе под названием Trails into Reverie для PS4, PS5, PC и Nintendo Switch. Однако в то время как ярые фанаты годами ждали продолжения истории, Kuro no Kiseki вызывает, пожалуй, больший ажиотаж. Она начинает новую арку в серии, действие которой происходит в Кальварде, с новым актерским составом, работает на новом движке Falcom и меняет боевые действия.

Kuro no Kiseki вышла в 2021 году и даже получила продолжение, Kuro no Kiseki 2 -CRIMSON SiN-, в прошлом году. Когда западные фанаты могут ожидать игру на английском языке? PushSquare взял интервью у президента Falcom Тосихиро Кондо о планах на этот счет.

"Мы усердно работаем над этими проектами. Пока еще нечего объявлять, но мы надеемся, что сможем предоставить новости как можно скорее". Это может означать, что анонс состоится позже в этом году или будет представлен на юбилее Falcom в следующем году. В конечном счете, время покажет.

Falcom также работает над Ys 10: Nordics, продолжением известной ролевой игры, действие которой разворачивается между Ys 1 и 2, и в котором Адол отправляется в бухту Обелия. Игра выйдет 28 сентября для PS4, PS5 и Nintendo Switch в Японии, но дата выхода на Западе пока не подтверждена.