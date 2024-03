Новый трейлер The Legend of Heroes: Trails through Daybreak раскрывает дату выхода западной версии

Компания NIS America выпустила новый трейлер к английской версии The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki и объявила дату выхода. The Legend of Heroes: Trails through Daybreak выйдет 5 июля для PS4, PS5, PC и Nintendo Switch.

Действие игры разворачивается после событий Trails of Cold Steel 4 и Trails into Reverie в Республике Кальвард. Игроки управляют Ван Аркридом, спригганом, который выступает в роли наемника, выполняя поручение Агнес Клодель. Орбмент ее прадеда, Oct-Genesis, пропал, и она просит Вана о помощи.

Наряду с пошаговым боем, как и в предыдущих играх, в Trails through Daybreak появился новый режим боя в реальном времени, в который игроки могут свободно переключаться во время сражений. Кроме того, в игре ваши решения влияют на доступных членов партии, события и т.д.