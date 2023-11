Продажи игр серии Trails превысили 7 млн копий, а следующая часть выйдет в течение года

Компания-разработчик Nihon Falcom опубликовала свой последний финансовый отчет, в котором содержится множество информации о продолжающемся развитии различных IP, в частности, Trails и Ys.

На 19-й странице документа сообщается, что запуск следующей части серии Trails запланирован на финансовый год, заканчивающийся в сентябре 2024 года.

Прогноз на финансовый год (заканчивающийся в сентябре 2024 года)

Выпуск новейшей игры из серии Trails, которая в общей сложности была продана тиражом более 7 млн копий.

Выпуск двух игр для Nintendo Switch в Японии, включая порт The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki для Nintendo Switch.

Активно использовать наш IP-контент и создавать новые игры, которые станут новым вызовом, включая серии Ys и Trails.

Ожидается, что вторая половина финансового года будет иметь большее значение для результатов нашей деятельности, поскольку продажи сосредоточены в те месяцы, когда запускаются новые продукты.

Затраты на разработку осуществляются заранее, поскольку в настоящее время мы расширяем количество выпускаемых игр и создаем новые IP-контенты и игры.

Продвижение мультиплатформенной разработки для домашних игровых приставок, ПК, смартфонов и т.д. по всему миру, включая зарубежные регионы.

Дополнительные комментарии можно найти в полном финансовом отчете вот здесь.

Мы будем держать вас всех в курсе предстоящего релиза. Последней игрой серии Trails в Японии стала The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II Crimson Sin.

Следующим западным релизом Trails станет Trails through Daybreak.

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak - одиннадцатая часть основной серии Trails, действие которой происходит после событий The Legend of Heroes: Trails into Reverie. После войны с Эребонией, начатой в ходе операции "Йормунгандр", Республика Кальвард экономически процветает благодаря репарациям. Однако проблемы, связанные с политической реформой и обилием иммигрантов, заставили жителей переживать дополнительные трудности.

В этой неспокойной республике главный герой Ван Аркрид зарабатывает себе на жизнь как спригган. Эта профессия играет роль многих, оставаясь в серых рамках законности, которые по тем или иным причинам не могут быть приняты законными способами трудоустройства.

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak выйдет на западе летом 2024 года для PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и ПК.