Продажи серии Trails превысили 7,5 млн копий

В недавнем пресс-релизе издателя Clouded Leopard Entertainment, объявившем о выходе в 2024 году в Азии The Legend of Heroes: Kai no Kiseki -Farewell O Zemuria-, компания также официально сообщила, что продажи серии Trails по всему миру превысили 7,5 миллионов копий.

Следующим релизом Trails станет юбилейная, двадцатая по счету игра и тринадцатая часть франшизы, The Legend of Heroes: Kai no Kiseki -Farewell O Zemuria-. Но западным геймерам вскоре станет доступна только одиннадцатая часть серии The Legend of Heroes: Trails through Daybreak.

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak выйдет на западе летом 2024 года для PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и PC.