Продажи серии Trails превысили 7,5 млн копий

В недавнем пресс-релизе издателя Clouded Leopard Entertainment, объявившем о выходе в 2024 году в Азии The Legend of Heroes: Kai no Kiseki -Farewell O Zemuria-, компания также официально сообщила, что продажи серии Trails по всему миру превысили 7,5 миллионов копий.
Следующим релизом Trails станет юбилейная, двадцатая по счету игра и тринадцатая часть франшизы, The Legend of Heroes: Kai no Kiseki -Farewell O Zemuria-. Но западным геймерам вскоре станет доступна только одиннадцатая часть серии The Legend of Heroes: Trails through Daybreak.
The Legend of Heroes: Trails through Daybreak выйдет на западе летом 2024 года для PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и PC.
Для меня серия Колд Стил это полная бездарность. Честно, автор постоянно пытается ввести в серьезность данного сюжета, типа война , бла-бла-бла. Но когда речь доходит до боссов, то мы их, а именно людей, в большинстве случаев, в максимальном большинстве, не убиваем, а сажаем мать их на колено. И после пафосного пердежа из их рта, они убегают. Чтобы в очередной раз быть боссом и так же убежать. Ну какого хрена, если это война, то герои постоянно щадят врагов ??? Когда мне в очередной раз суют босса тупую девку со щитом, которая раз в 10ый, орет, что она перебьет весь отряд и такая вся крутая. Я не могу понять, а кули вы ей башку не отрежете ? Этот босс настолько глупый и бесячий, который перекочевывает из серии в серию. Ну не война, а детская дискотека.
жизнь бесконечна, война и смерть конечны; они это понимают, но пытаются зарабатывать на этой теме, что выглядит бездарно, а смотреть такое глупо; может быть пора перестать смотреть такие сериалы? в жизни, когда одни убивают других, когда-нибудь убьют и тебя; был такой анимэ "Гримгал", где тоже режиссер пытался совместить не совместимое, юность и смерть, и после первого сезона бросил эту работу; наверно понял бессмысленность затеи
Игра не про "войну" а что мир не настоящий, и его пытаются "сломать" ))
Играл в Legend of Heroes Trails in the Sky. Игрушка отличная, особенно 1 и 2 части!