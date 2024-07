Релизный трейлер западной версии The Legend of Heroes: Trails through Daybreak

Игра The Legend of Heroes: Trails through Daybreak от Falcom уже доступна для PS4, PS5, PC и Nintendo Switch. Действие игры, являющейся английской версией Kuro no Kiseki, происходит в Республике Кальвард и сосредоточено на Ван Аркриде.

В отличие от полиции и Гильдии, Ван берется за работу, которая может обойти все границы законности. Когда Аньес Клодель приходит к нему в офис, чтобы найти пропавший орбмент ее прадеда, дуэт отправляется в путешествие, которое может решить судьбу мира. Конечно, не обошлось и без политических и криминальных элементов в столице Эдита, таких как безжалостный Алмата.

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak - первая игра серии, разработанная на новом движке Falcom, с новыми и вернувшимися персонажами. Он также позволяет переключаться между боем в реальном времени и пошаговым боем (за исключением боев с боссами). Кроме того, Ван может использовать силу Гренделя - мощную форму для проведения комбо-атак.