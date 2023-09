Западная версия The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak стартует летом 2024 года ©

Компания NIS America объявила о выходе игры The Legend of Heroes: Trails through Daybreak летом 2024 года для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch.

Известная в Японии как The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, игра The Legend of Heroes: Trails through Daybreak впервые вышла для PlayStation 4 30 сентября 2021 года в Японии и Азии, а 28 июля 2022 года - для PlayStation 5. Версия для ПК была выпущена через Steam в Азии в тот же день.

Игра Trails through Daybreak рассказывает о новых персонажах серии Trails в регионе Кальвард. После непродолжительной войны регион переживает период экономического процветания. Главный герой - спригган по имени Ван Аркрид. Будучи своеобразным фрилансером и наемником, он выполняет различные задания в качестве детектива, переговорщика, а иногда и охотника за головами.

Однажды он получает уникальную просьбу, которая в итоге приводит его на путь, навсегда изменивший его судьбу и судьбу Кальварда. В Daybreak также эволюционировала традиционная для Trails пошаговая система боя, которая теперь представляет собой смесь боя в реальном времени и пошагового боя под названием Action Time Battle.