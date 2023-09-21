Западная версия The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak стартует летом 2024 года

Вы готовы к новому приключению в мире Эребонии? Тогда присоединяйтесь к Вану Аркрайду, главному герою этой игры, который работает как «Спригган» — таинственный и опасный профессионал, выполняющий самые разные задания за деньги. Ван живёт в Республике Калвард, стране, которая переживает быстрый экономический рост после войны, но также сталкивается с множеством проблем: социальными, политическими и культурными. Ван не принадлежит ни к одной нации или организации, он действует по своему усмотрению и кодексу чести. Он может быть детективом, переговорщиком, охотником за головами или чем угодно ещё, в зависимости от того, что требует клиент. Однажды он получает странное поручение от загадочной девушки. Это поручение повлечёт за собой цепь событий, которые изменят судьбу всей Республики.

Игра предлагает вам интересный сюжет с новыми персонажами (90% персонажей — новые лица), динамичные бои с врагами и боссами, красочные локации и многое другое. Игра построена на новом движке, который обеспечивает высокое качество графики и анимации. Боевая система игры также обновлена: теперь вы можете переключаться между двумя режимами: пошаговым и экшен-режимом. Пошаговый режим позволяет вам стратегически планировать свои действия и использовать команды и очередь. Экшен-режим позволяет вам быстро атаковать врагов и использовать специальные приёмы. Выбирайте тот режим, который вам больше подходит для каждой ситуации.