Вчера был знаменательный день для поклонников The Legend of Heroes за пределами Японии. Мало того, что вчера состоялся долгожданный западный релиз The Legend of Heroes: Trails through Daybreak, NIS America и Nihon Falcom объявили, когда выйдет продолжение игры для жителей других стран.

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak 2 выйдет на Западе в начале 2025 года. Конкретная дата выхода еще не объявлена, но NIS America подтвердила, что, как и предшественница, Trails through Daybreak 2 выйдет для PS5, PS4, Nintendo Switch и PC, что означает, что игроки Xbox снова останутся без внимания.

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak 2 вышла в Японии в сентябре 2022 года. Ее продолжение, получившее название The Legend of Heroes: Kai no Kiseki - Farewell, O Zemuria, стартует в Японии в сентябре этого года.