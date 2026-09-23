Историческая ролевая песочница Heroes' Vow: Three Kingdoms покинула ранний доступ в Steam

Китайская студия Free Wing при поддержке издателя NPC Entertainment выпустила полную версию масштабной ролевой песочницы Heroes' Vow: Three Kingdoms в сервисе Steam. Проект провел в раннем доступе 1 год и 5 месяцев, а суммарный цикл разработки до полноценного релиза занял более 5.5 лет. Команда разработчиков насчитывает менее 10 человек и изначально позиционировала свой проект как духовного наследника культовых серий Taikou Risshiden и Romance of the Three Kingdoms, стремясь воссоздать эпоху Троецарствия с максимальной свободой отыгрыша.

За время пребывания в раннем доступе игра собрала свыше 6700 отзывов с очень положительным рейтингом 86% по данным базы SteamDB, а пиковый онлайн достигал отметки в 19153 игрока. На релизе проект продается с 10% скидкой за 900 рублей при базовом ценнике в 1000 рублей, однако главным спорным моментом для русскоязычной аудитории остается полное отсутствие локализации на русский язык. С обновлением 1.0 авторы внедрили английский, японский и корейский переводы, но колоссальный массив из более чем 2 млн слов сюжетного текста и глубоких политических механик остался без официального перевода.

В основе игрового процесса лежит гибкая ролевая система, позволяющая примерить на себя статус верховного правителя, служащего офицера или независимого наемника. На посту властителя игрок лично распределяет финансы, управляет застройкой городов, руководит дипломатией, развивает технологии и делегирует полномочия губернаторам. Служба офицером заставляет доказывать свою полезность на регулярных аттестациях и копить влияние ради продвижения до наместника региона. Вольные же командиры поднимают собственное ополчение, сколачивают состояние на торговых караванах и подписывают наемнические контракты с правящими фракциями.

Масштаб песочницы опирается на 3 взаимосвязанных уровня: глобальную карту империи, 76 детализированных городов, свыше 190 отдельных уездов со своими гарнизонами и более 100 локальных зон для личных встреч. Кампания насчитывает более 20 стартовых сценариев, охватывающих период от восстания Желтых повязок до заката эпохи. В политических интригах и сражениях участвуют свыше 1300 исторических генералов с 2000 анимированных портретов, при этом встроенные редакторы позволяют не только создавать собственных военачальников, но и перекраивать параметры существующих легенд.

Сюжетный пласт включает в себя свыше 110 масштабных исторических событий и локальных историй, где геймерам позволено напрямую переписывать каноничные исходы конфликтов. С помощью тактического таланта или побед в публичных словесных баталиях можно спасти обреченных на смерть деятелей вроде Го Цзя, Гуань Юя или премьер-министра Чжугэ Ляна, предотвратить гибель царств и переломить исход битвы у Красных скал. Спасенные персоналии могут пополнить ряды личной семьи игрока и стать верной опорой при покорении Поднебесной.

Боевая составляющая разделена на 3 самостоятельных направления: сражения легионов в реальном времени, тактические персональные поединки и словесные дебаты. Масштабные битвы армий разворачиваются более чем на 100 картах 5 типов, охватывающих полевые бои, осады, уличные стычки за уезды и морские сражения с применением формаций и 30 видов войск. Дуэли и дебаты используют карточные механики, где эффективность зависит от трех характеристик духа - полководческой, боевой и интеллектуальной, открывающих доступ к сотням навыков для сборок через уклонение, контратаки или критический урон.

Помимо военных походов проект предлагает глубокий симулятор жизни: заключение побратимства, романтические отношения, браки, рождение наследников, обустройство имений и конкуренцию с влиятельными аристократическими кланами. Релизное обновление 1.0 расширило карту уникальными планировками для 200 уездов, ввело систему торговли через собственные торговые дома, добавило наступательные стратегии против вражеских государств и переработало кривую городской экономики для исключения бесконечного переизбытка золота.

Как отметили разработчики из студии Free Wing, официальный выход версии 1.0 стал ключевым рубежом, но проект из-за колоссальной комплексности и высокой вариативности пока далек от идеала. Команда планирует активно выпускать патчи, улучшать искусственный интеллект армий и в ближайшее время опубликовать дорожную карту дальнейшего развития игры.