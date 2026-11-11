Nihon Falcom готовит продолжение Trails beyond the Horizon - релиз ожидается до сентября 2027 года

Nihon Falcom подтвердила планы выпустить продолжение The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon до конца сентября 2027 года. Информация появилась в финансовом отчёте компании за год, завершившийся в сентябре 2026-го. Помимо новой ролевой игры, разработчик намерен подготовить несколько портов для других платформ.

В следующем финансовом году Falcom рассчитывает выпустить только один совершенно новый проект. Именно этим компания объясняет прогнозируемое снижение выручки и прибыли по сравнению с рекордными показателями предыдущего периода. При этом портирование уже существующих игр останется важной частью стратегии развития бизнеса.

Последним крупным оригинальным релизом серии стала Trails beyond the Horizon, вышедшая в сентябре 2024 года. Впоследствии Falcom сосредоточилась на ремейках: сначала выпустила Trails in the Sky 1st Chapter, а затем Trails in the Sky 2nd Chapter.

Поклонникам третьей части оригинальной трилогии пока остаётся ждать официального анонса. Nihon Falcom ничего не сообщала о ремейке Trails in the Sky the 3rd, поэтому его выход до сентября 2027 года выглядит маловероятным.