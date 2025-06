The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon отложена до 2026 года

NIS America объявила о переносе релиза The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon — англоязычной версии японской RPG Kai no Kiseki — на январь 2026 года. Однако вместе с новостью об отсрочке стало известно и о долгожданном анонсе: игра появится не только на PS4, PS5, Nintendo Switch и ПК, но и на новой консоли Nintendo Switch 2.

Президент Nihon Falcom Тосихиро Кондо отметил, что мощность Switch 2 позволит добиться ещё более высокого качества игры. Он подчеркнул, что это будет первый релиз серии Trails на новой консоли, и выразил надежду, что проект откроет для франшизы новую аудиторию.

Trails beyond the Horizon продолжит сюжетную линию Trails through Daybreak 2, вновь собрав команду под предводительством харизматичного Вана Аркрида. Также подтвердилось возвращение популярных персонажей прошлых лет — Рина Шварцера (Cold Steel) и Кевина Грэма (Trails in the Sky the 3rd), что особенно порадует фанатов всей саги.

Цены на цифровую версию пока не раскрыты, но ограниченные издания уже доступны для предзаказа: 99,99 долларов для текущих платформ и 109,99 долларов для Switch 2.

А чтобы скрасить ожидание — уже этой осенью выйдет ремейк Trails in the Sky FC, озаглавленный 1st Chapter, что позволит поклонникам заново пройти начало эпической саги.