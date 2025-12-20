Уже доступны сюжетные и боевые демо версии игры The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon

В ожидании выхода в следующем месяце The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon от Falcom, следующей игры в долгоиграющей серии RPG, пришло время для новых демоверсий. Первой будет представлена ​​сюжетная демоверсия для PS4, PS5, Nintendo Switch 1 и 2, а также ПК, включающая пролог.

Игроки смогут узнать, что происходит с Ван Аркридом, который отправляется в Мардук, прежде чем неизбежно оказаться втянутым в события, угрожающие миру. Вы также сможете сыграть за классических персонажей, таких как Реан Шварцер и Кевин Грэм, при этом весь прогресс будет перенесен в игру с момента запуска.

Также есть демоверсия Battle, доступная только для PS4 и PS5. Она посвящена новому дополнительному заданию в подземелье, Grim Garten, с тремя вариантами состава отряда под руководством каждого из главных героев. Двойная боевая система, позволяющая проводить пошаговые и сражения в реальном времени, осталась, но теперь вы можете замедлять врагов с помощью ZOC и наносить последовательные удары с увеличенной силой.

The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon выйдет 15 января 2026 года.