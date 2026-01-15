В Steam состоялся релиз ролевой игры The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon

Издательство NIS America совместно с разработчиками из студии Nihon Falcom выпустило в продажу новую масштабную главу популярной серии JRPG. Проект под названием The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon стал доступен пользователям сервиса Steam 15 января 2026 года. Техническую часть порта для персональных компьютеров курировала команда PH3 GmbH, известная своей работой над оптимизацией предыдущих игр франшизы.

Сюжетная линия новинки продолжает историю континента Земурия, где подходит к концу пророчество о грядущем финале, а человечество готовится к первому выходу в открытый космос. Игрокам предстоит исследовать обширную Республику Кальвард, управляя тремя различными протагонистами, среди которых Ван Аркрайд, Рин Шварцер и Кевин Грэм. Геймплей предлагает гибридную боевую систему, позволяющую свободно переключаться между сражениями в реальном времени и пошаговым тактическим режимом. Среди нововведений отмечаются механика Awakening для временного усиления персонажей и система Z.O.C., замедляющая врагов и повышающая эффективность атак.

Первые отзывы пользователей на платформе Valve носят преимущественно положительный характер. Игроки отмечают качественную оптимизацию, стабильную работу на портативных устройствах и достойное продолжение сюжетных арок любимых героев. Впрочем, встречаются и критические замечания. Некоторые пользователи выразили недовольство удалением определенных графических настроек, таких как сглаживание MSAA, которое присутствовало в прошлых частях, а также отметили высокий порог вхождения для новичков серии.

Для пользователей из России важным нюансом станет отсутствие локализации. Согласно информации на странице магазина, проект не поддерживает русский язык ни в виде озвучки, ни в формате субтитров. Стоимость базового издания игры составляет 2420 рублей, при этом в продаже доступны более дорогие версии с дополнительными костюмами и наборами ресурсов, цена которых в максимальной комплектации превышает семь тысяч рублей. Системные требования остались умеренными, требуя для минимальных настроек видеокарту уровня GTX 1050 и 8 гигабайт оперативной памяти.