Продажи западных версий Trails from Zero и Trails to Azure превзошли ожидания ©

Разработчик Nihon Falcom недавно опубликовал финансовую отчетность, в котором подробно описаны различные нюансы, касающиеся продаж как на внутреннем, так и на мировом рынке.

К счастью, похоже, что флагманские франшизы разработчика хорошо идут на Западе:

"Продажи серий Ys и Trails в Северной Америке, Европе и Азии оставались высокими. Кроме того, продажи английских версий Trails from Zero (вышла в сентябре 2022 года) и Trails to Azure (вышла в марте 2023 года) превзошли ожидания. В результате чистые продажи, операционная прибыль, обычный доход и чистая прибыль за первую половину текущего финансового года превысили ранее объявленные показатели соответственно."

The Legend of Heroes: Trails into Reverie выйдет для PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и ПК 7 июля 2023 года. Месяц назад разработчики показали новый трейлер.