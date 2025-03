Авторы ремейка Trails in the Sky 1st Chapter представили актеров английской озвучки

Falcom и GungHo Online Entertainment выпустили новый трейлер Trails in the Sky 1st Chapter, обновленного издания классической The Legend of Heroes: Trails in the Sky FC. Видео представило англоязычный актерский состав, включающий как возвращающихся, так и новых исполнителей.

Роли Эстель Брайт, Джошуа Брайта, Шеразард Харви, Оливьера Ленхайма и Клоэ Ринц озвучат актеры из оригинала, включая Стефани Шех, Джонни Йонга Боша и Мэтью Мерсера. Однако Агат Кроснер и Тита Рассел получили новые голоса — их сыграют Бен Пронски и Брианна Никербокер.

Trails in the Sky 1st Chapter выйдет осенью на Nintendo Switch, PS5 и ПК. Локализация будет новой, но сюжет останется прежним. Боевая система теперь сочетает пошаговые команды и действия в реальном времени.