Авторы ремейка Trails in the Sky 1st Chapter представили актеров английской озвучки

Falcom и GungHo Online Entertainment выпустили новый трейлер Trails in the Sky 1st Chapter, обновленного издания классической The Legend of Heroes: Trails in the Sky FC. Видео представило англоязычный актерский состав, включающий как возвращающихся, так и новых исполнителей.
Роли Эстель Брайт, Джошуа Брайта, Шеразард Харви, Оливьера Ленхайма и Клоэ Ринц озвучат актеры из оригинала, включая Стефани Шех, Джонни Йонга Боша и Мэтью Мерсера. Однако Агат Кроснер и Тита Рассел получили новые голоса — их сыграют Бен Пронски и Брианна Никербокер.
Trails in the Sky 1st Chapter выйдет осенью на Nintendo Switch, PS5 и ПК. Локализация будет новой, но сюжет останется прежним. Боевая система теперь сочетает пошаговые команды и действия в реальном времени.
Шикарная игра. Особенно первые две части оригинала. В обновленном виде тоже смотрится отлично. Если будет на русском то обязательно запланирую перепройти. Шеразардачку в три-д тоже хочу увидеть.
Они рассчитывают на хорошие продажи с 2 языками? Аааа, я же забыл, в 2К25 только деревенщины/маргиналы/отбросы не знают инглиш)