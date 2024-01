Falcom работает над ремейком старой игры

Китайское издание Gouhou недавно взяло интервью у Тосихиро Кондо, президента компании-разработчика Nihon Falcom. Они обсудили различные темы, касающиеся последних релизов компании, таких как Ys X Nordics и грядущая The Legend of Heroes: Kai no Kiseki -Farewell O Zemuria-.

Один из существенных вопросов и ответов касался того, есть ли у разработчика планы по созданию ремейков в будущем. Интересно, что Кондо сказал, что у них действительно есть в планах ремейк одной из старых игр, хотя и не назвал ее названия.

Далее он уточнил, что многие сотрудники пришли в Falcom из-за любви к этой игре и что они надеются посвятить себя работе над ремейком, как только будет завершена The Legend of Heroes: Kai no Kiseki -Farewell O Zemuria.

Для ремейка существует множество вариантов, в том числе Ys V. Кондо даже ранее упоминал о своем желании сделать ремейк этой игры до того, как он уйдет на пенсию.