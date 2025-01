На выставке Taipei Game Show 2025 показали новый геймплей ремейка The Legend of Heroes: Trails in the Sky

На третьем дне выставки Taipei Game Show 2025 издатель Clouded Leopard Entertainment продемонстрировал новые геймплейные кадры ремейка The Legend of Heroes: Trails in the Sky (1st Chapter).

События игры разворачиваются в королевстве Либерл на континенте Земурия. Игрокам предстоит отправиться в путешествие вместе с Эстель Брайт и ее приемным братом Джошуа, которые мечтают стать Браслетами — защитниками мирного населения. Однако их приключение превращается в опасное расследование заговора, угрожающего всему королевству.

Изначально трилогия была доступна на ПК, а в Азии вышла расширенная версия для Vita под названием Evolution, с дополнительным контентом и озвучкой.

Ремейк Trails in the Sky FC выйдет осенью 2025 года для PlayStation 5, Nintendo Switch и ПК через Steam.