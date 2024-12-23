Компания Nihon Falcom решила пересмотреть подход к серии Trails, чтобы противостоять её репутации как «нишевой» франшизы. По словам президента компании Тосихиро Кондо, основное внимание теперь сосредоточено на обновлении старых игр и расширении аудитории.

«Nihon Falcom — небольшая компания с 64 сотрудниками, поэтому мы вынуждены направлять ресурсы на новые проекты, такие как Kuro no Kiseki и Ys, — объясняет Кондо. — Однако по мере того, как серия Trails становилась нишевой, привлекать новых игроков стало сложнее».

Президент отметил, что сложность выбора начальной точки в серии отталкивает новичков. В ответ компания анонсировала ремейк Trails in the Sky 1st Chapter — классической части франшизы. Она станет доступной на PS5, Nintendo Switch и Steam в 2025 году.

Этот ремейк призван не только упростить вход для новых игроков, но и вернуть внимание давних поклонников. «Мы хотим вдохнуть в серию новую жизнь и ответить на обеспокоенность игрового сообщества спадом популярности RPG», — добавляет Кондо.

Что касается других игр, таких как Trails in the Sky SC и 3rd, их ремейк зависит от успеха первой обновлённой части. Компания готова продолжать проект, если игроки поддержат инициативу.

Для Nihon Falcom это важный шаг к тому, чтобы сделать серию Trails более доступной и популярной во всём мире.