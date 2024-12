Ремейк The Legend of Heroes: Trails in the Sky выйдет осенью 2025 года на ПК и консолях

Компания Nihon Falcom полноценно представила ремейк культовой японской ролевой игры The Legend of Heroes: Trails in the Sky 1st Chapter, который станет доступен осенью 2025 года на PlayStation 5, Nintendo Switch и PC через Steam. Издателем на западе выступит GungHo Online Entertainment, предлагая игру с английской и японской озвучкой, а также субтитрами на английском, японском, французском и немецком языках.

Этот проект, приуроченный к 20-летию серии Trails, полностью обновляет первое приключение в королевстве Либерл. В игре воссоздано всё в 3D: от живописных пейзажей до детализированных персонажей, таких как Эстель и Джошуа.

Геймплей сочетает два режима сражений — «Полевой бой» и «Командный бой» — где каждый герой демонстрирует свои уникальные умения. Игроков ждёт богатая история, множество побочных заданий и глубокий мир, который остаётся верным духу оригинала.

После исчезновения их отца Кассиуса, Эстель и Джошуа отправляются в путешествие по Либерлу, встречая новых союзников и противников. Их история — это не только борьба, но и взросление.

Trails in the Sky 1st Chapter — это возможность заново открыть классику, которая положила начало одной из самых захватывающих сага в мире JRPG.